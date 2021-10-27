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В Подмосковье упавшее дерево убило младенца

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Дерево в Подмосковье упало и придавило коляску с девочкой. Ребенок скончался в больнице. Об этом 27 октября сообщает прокуратура Московской области.

Уточняется, что несчастный случай произошел еще в минувшую пятницу, во время урагана. Однако известно о нем стало лишь в среду.

«По предварительной информации, 22 октября в Талдомском городском округе в результате порыва ветра дерево упало на коляску, в которой находилась девочка 2020 года рождения. Впоследствии ребенок скончался в больнице», — говорится в релизе.

Прокуратура начала проверку.

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Комментарии (1)

DEMOMON
Что же это за крайняя необходимость была, гулять под деревьями в ураган?
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