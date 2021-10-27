В Подмосковье упавшее дерево убило младенца

Дерево в Подмосковье упало и придавило коляску с девочкой. Ребенок скончался в больнице. Об этом 27 октября сообщает прокуратура Московской области.



Уточняется, что несчастный случай произошел еще в минувшую пятницу, во время урагана. Однако известно о нем стало лишь в среду.



«По предварительной информации, 22 октября в Талдомском городском округе в результате порыва ветра дерево упало на коляску, в которой находилась девочка 2020 года рождения. Впоследствии ребенок скончался в больнице», — говорится в релизе.

