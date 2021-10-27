Матвиенко: Скандальные шоу и российские детективы надо убрать на специальные каналы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 27 октября предложила показывать скандальные телешоу и российские детективы на специальных каналах с ограниченным доступом. По ее словам, цензуры на телевидении быть не должно, но случайных зрителей от таких зрелищ лучше оградить.



«Я против всякой цензуры на телевидении, боже упаси, мы живем в другом времени, но нравственная цензура всё равно должна быть в любом обществе. Не буду называть каналы, включаешь — и сидят девушки низкой социальной ответственности и не знают, от кого они родили детей, прямо там берут тесты ДНК, и всё это обсуждается. Это не только моя личная точка зрения. В какую бы я аудиторию ни пришла — учителя, врачи, родительское сообщество, — мне говорят: «Ну доколе? Ну прекратите это на телеканалах!» Понимаете, у нас достаточно чернухи, порнухи в Интернете и на этих всяких сомнительных сайтах. А это на телевизионных каналах», — заявила Матвиенко на заседании оргкомитета и совета Евразийского женского форума (цитата по «Интерфаксу»).

