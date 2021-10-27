Экстремальные проводы в последний путь. В Ленобласти, чтобы похоронить человека, нужно пройти полосу препятствий

В деревне Долговка Лужского района Ленинградской области дорога на кладбище проходит через навесной мост, который находится в удручающем состоянии. Траурной процессии приходится рисковать здоровьем и жизнью, чтобы соблюсти обряд. Об этом 27 октября сообщает 47news.

Последние похороны прошли в Долговке накануне. На кадрах видно, как по хлипкому перекидному мосту через реку Ящеру мужчины осторожно несут гроб на кладбище. Приходится не только балансировать, но и смотреть под ноги, так как в переправе зияют дыры.

«Все под риском, каждый раз молимся, чтобы гроб до кладбища донесли. Прежде всего надо хотя бы покрытие заменить, чтобы ноги не сломать и с покойником не упасть. Ведь идёшь по мосту, а там — гнилая доска, потом — дыра, заложенная фанерой, затем — просто дыра», — описала местная жительница траурные переходы через Ящеру.



Мост в Долговке латают силами жителей и владельца местной пилорамы. Формально у него хозяина нет. Одно время переправа была закреплена за администрацией Толмачёвского поселения, потом кладбище, как говорят, стала курировать ритуальная компания «Арт Стоун Мастер». Дозвониться до организации журналистам не удалось.

