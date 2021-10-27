Путин: Россия стремится к взаимному признанию сертификатов вакцинации от COVID-19

Россия готова обмениваться опытом борьбы с COVID-19 с другими заинтересованными странами. Об этом 27 октября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Восточноазиатском саммите, трансляцию которого ведет канал «Россия 24».



«Мы, конечно, готовы обмениваться опытом с заинтересованными странами по практическим вопросам борьбы с [коронавирусной] инфекцией», — сказал Путин.



Он отметил, что Россия стремится вносить «реальный вклад» в решение проблемы обеспечения свободного доступа всех стран к вакцинам от COVID-19. «Выступаем за разработку процедуры взаимного признания сертификатов вакцинации, без чего в нынешних условиях практически невозможно обеспечить свободный доступ передвижения граждан по регионам», — заявил президент РФ.

