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Путин: Россия стремится к взаимному признанию сертификатов вакцинации от COVID-19

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Россия готова обмениваться опытом борьбы с COVID-19 с другими заинтересованными странами. Об этом 27 октября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Восточноазиатском саммите, трансляцию которого ведет канал «Россия 24».

«Мы, конечно, готовы обмениваться опытом с заинтересованными странами по практическим вопросам борьбы с [коронавирусной] инфекцией», — сказал Путин.

Он отметил, что Россия стремится вносить «реальный вклад» в решение проблемы обеспечения свободного доступа всех стран к вакцинам от COVID-19. «Выступаем за разработку процедуры взаимного признания сертификатов вакцинации, без чего в нынешних условиях практически невозможно обеспечить свободный доступ передвижения граждан по регионам», — заявил президент РФ.

Также Путин предложил учредить под эгидой Восточноазиатских саммитов общерегиональный механизм антипандемийного взаимодействия.

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Комментарии (9)

hedgehog_
угу. ниразу незабывший своих слов пересидент опять что-то заявил. долгих ему лет.
AGP
Ага, признают онЕ, как же. Свою "жижу" © ведь тоже втюхивать надо.
LanaKo
А взаимному обеспечению граждан любых стран любой вакциной не готовы?
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