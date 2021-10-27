«Будет питаться через трубочку». В Екатеринбурге трое подростков избили полицейского

Трое подростков жестоко избили 42-летнего жителя Екатеринбурга в районе Химмаш. Жертвой нападения стал инспектор ГИБДД. Об этом 27 октября сообщает E1.RU со ссылкой на региональное ГУ МВД.
Инцидент произошел в ночь на 23 октября на улице Черняховского. По данным ведомства, майор полиции возвращался домой в гражданской одежде. Около подъезда агрессоры брызнули мужчине в глаза из перцового баллончика и побили его.
«При этом нападавшие личные вещи полицейского не похитили, никаких требований не выдвигали. С места происшествия потерпевшего госпитализировали с серьезными травмами лица, врачи оказывают ему сейчас необходимую медицинскую помощь», — рассказал представитель ГУ МВД Валерий Горелых.
Нападавших нашли быстро. Ими оказались 16-летний местный житель и его товарищ. Еще один спешно покинул Екатеринбург, полицейские нашли его в селе Туринская Слобода. По версии следствия, злоумышленники изначально планировали ограбить женщину, но по пути им попался мужчина с телефоном в руке.
Сейчас пострадавший находится в больнице, мужчина получил серьезные травмы.
«У него все лицо было разбито, многочисленные переломы верхней и нижней челюстей. Несколько операций сделали, чтобы собрать кости. Ближайшее время будет питаться через трубочку. В тот день он просто возвращался поздно домой, а эти ребята, которые привязались, они не пытались его ограбить. Может, мстили ему за какой-то эпизод, связанный с профессиональной деятельностью. Он инспектор ДПС ГИБДД, майор полиции», — рассказал E1.RU знакомый избитого.
Материалы по делу переданы в региональное управление Следственного комитета РФ.