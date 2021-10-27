«Будет питаться через трубочку». В Екатеринбурге трое подростков избили полицейского

Трое подростков жестоко избили 42-летнего жителя Екатеринбурга в районе Химмаш. Жертвой нападения стал инспектор ГИБДД. Об этом 27 октября сообщает E1.RU со ссылкой на региональное ГУ МВД.



Инцидент произошел в ночь на 23 октября на улице Черняховского. По данным ведомства, майор полиции возвращался домой в гражданской одежде. Около подъезда агрессоры брызнули мужчине в глаза из перцового баллончика и побили его.



«При этом нападавшие личные вещи полицейского не похитили, никаких требований не выдвигали. С места происшествия потерпевшего госпитализировали с серьезными травмами лица, врачи оказывают ему сейчас необходимую медицинскую помощь», — рассказал представитель ГУ МВД Валерий Горелых.

