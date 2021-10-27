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«Будет питаться через трубочку». В Екатеринбурге трое подростков избили полицейского

Избитый подростками екатеринбуржец оказался майором полиции

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Трое подростков жестоко избили 42-летнего жителя Екатеринбурга в районе Химмаш. Жертвой нападения стал инспектор ГИБДД. Об этом 27 октября сообщает E1.RU со ссылкой на региональное ГУ МВД.

Инцидент произошел в ночь на 23 октября на улице Черняховского. По данным ведомства, майор полиции возвращался домой в гражданской одежде. Около подъезда агрессоры брызнули мужчине в глаза из перцового баллончика и побили его.

«При этом нападавшие личные вещи полицейского не похитили, никаких требований не выдвигали. С места происшествия потерпевшего госпитализировали с серьезными травмами лица, врачи оказывают ему сейчас необходимую медицинскую помощь», — рассказал представитель ГУ МВД Валерий Горелых.

Нападавших нашли быстро. Ими оказались 16-летний местный житель и его товарищ. Еще один спешно покинул Екатеринбург, полицейские нашли его в селе Туринская Слобода. По версии следствия, злоумышленники изначально планировали ограбить женщину, но по пути им попался мужчина с телефоном в руке.

Сейчас пострадавший находится в больнице, мужчина получил серьезные травмы.

«У него все лицо было разбито, многочисленные переломы верхней и нижней челюстей. Несколько операций сделали, чтобы собрать кости. Ближайшее время будет питаться через трубочку. В тот день он просто возвращался поздно домой, а эти ребята, которые привязались, они не пытались его ограбить. Может, мстили ему за какой-то эпизод, связанный с профессиональной деятельностью. Он инспектор ДПС ГИБДД, майор полиции», — рассказал E1.RU знакомый избитого.

Материалы по делу переданы в региональное управление Следственного комитета РФ.

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Комментарии (8)

nikonian
Шоколад ни в чем не виноват. Пацан к успеху шел, но не получилось, не фартануло. И тут такие же.
Параллакс
А куда смотрит, собственно, само МВД?
Arkos
Однозначно- отмороженные подонки!
Ничем оправдать невозможно.
Заранее сговорились ограбить человека.
Пять лет -- не меньше.
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