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«Никакого маньяка не было». В Свердловской области женщину-инвалида подозревают в убийстве восьмилетней дочки, которая не хотела спать

Жительницу Свердловской области подозревают в убийстве малолетней дочери

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Жительницу Свердловской области подозревают в «чудовищном по своей жестокости» убийстве восьмилетней дочки. В разговоре с полицией женщина свалила все на маньяка, сообщает 27 октября пресс-служба ГУ МВД по региону.

Позапрошлой ночью 34-летняя женщина, инвалид второй группы, позвонила в полицию и рассказала, что к ней в дом в деревне Уфа-Шигири залез бородатый мужчина и зарезал ее дочь.

«Когда представители МВД в срочном порядке прибыли на указанный адрес, стало понятно, что никакого маньяка в мужском обличье в реальности не было. Чудовищную расправу над собственным ребенком учинила сама заявительница, о чем она вскоре дала признательные показания сыщикам уголовного розыска», — отмечает начальник пресс-службы регионального ведомства Валерий Горелых.

Женщина обосновала убийство тем, что девочка капризничала и не хотела ложиться спать. «Фантастическую версию про бородатого мужчину» в ведомстве связали с тем, что подозреваемая ранее обследовалась у «специализированных медработников». Отец в воспитании девочки не участвовал — жил в Екатеринбурге и помогал только финансово.

Подозреваемую взяли под стражу, материалы дела передали в региональное управление Следственного комитета.

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Комментарии (1)

житель города П.
Каждый день, каждый - ужасы про то, что мы делаем со своими детьми. Увы, это не единичные случаи, это система.
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