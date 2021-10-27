«Никакого маньяка не было». В Свердловской области женщину-инвалида подозревают в убийстве восьмилетней дочки, которая не хотела спать

Жительницу Свердловской области подозревают в «чудовищном по своей жестокости» убийстве восьмилетней дочки. В разговоре с полицией женщина свалила все на маньяка, сообщает 27 октября пресс-служба ГУ МВД по региону.



Позапрошлой ночью 34-летняя женщина, инвалид второй группы, позвонила в полицию и рассказала, что к ней в дом в деревне Уфа-Шигири залез бородатый мужчина и зарезал ее дочь.



«Когда представители МВД в срочном порядке прибыли на указанный адрес, стало понятно, что никакого маньяка в мужском обличье в реальности не было. Чудовищную расправу над собственным ребенком учинила сама заявительница, о чем она вскоре дала признательные показания сыщикам уголовного розыска», — отмечает начальник пресс-службы регионального ведомства Валерий Горелых.

