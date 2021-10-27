Через луковые заросли в лаз. В Щеглово спрятали масштабную плантацию запретных антидепрессантов

Как сообщили в Управлении на транспорте МВД по СЗФО 27 октября, изъяты 406 кустов дурман-травы и более 2,3 кг наркотических средств в высушенном виде. Незаконным агробизнесом занимались возле аэродрома в поселке Щеглово, где под плантацию арендовали двухэтажную постройку. К делу подошли с фантазией.

«Интересно, что свою незаконную деятельность «нелегальные садоводы» пытались тщательно замаскировать: первый этаж здания злоумышленники использовали для посадки репчатого лука. На второй этаж, где произрастали наркосодержащие растения, можно было попасть только через технологическое отверстие в потолке с применением приставной лестницы», — поделились подробностями в ведомстве.



Хитрость раскрыли сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков транспортной полиции, которые при поддержке транспортного ОМОНа Росгвардии наведались в теплицу.



Задержаны 46-летний житель Всеволожска и его 39-летний знакомый, у которого нет постоянной регистрации. Их увлечение ботаникой и поднимающими настроение травками квалифицировали по трём наркотическим статьям, в том числе как покушение на сбыт. Оба фигуранта арестованы.

