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Через луковые заросли в лаз. В Щеглово спрятали масштабную плантацию запретных антидепрессантов

Более 400 кустов наркотической травы нашли в областном Щеглово

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Ботаники из Всеволожского района Ленинградской области запустили масштабное производство наркосодержащих растений, схоронив плантацию за луком. Полицейские оценили выдумку и устали собирать урожай.

Фото: УТ МВД по СЗФО
Фото: УТ МВД по СЗФО
Фото: УТ МВД по СЗФО
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Как сообщили в Управлении на транспорте МВД по СЗФО 27 октября, изъяты 406 кустов дурман-травы и более 2,3 кг наркотических средств в высушенном виде. Незаконным агробизнесом занимались возле аэродрома в поселке Щеглово, где под плантацию арендовали двухэтажную постройку. К делу подошли с фантазией.

«Интересно, что свою незаконную деятельность «нелегальные садоводы» пытались тщательно замаскировать: первый этаж здания злоумышленники использовали для посадки репчатого лука. На второй этаж, где произрастали наркосодержащие растения, можно было попасть только через технологическое отверстие в потолке с применением приставной лестницы», — поделились подробностями в ведомстве.

Хитрость раскрыли сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков транспортной полиции, которые при поддержке транспортного ОМОНа Росгвардии наведались в теплицу.

Задержаны 46-летний житель Всеволожска и его 39-летний знакомый, у которого нет постоянной регистрации. Их увлечение ботаникой и поднимающими настроение травками квалифицировали по трём наркотическим статьям, в том числе как покушение на сбыт. Оба фигуранта арестованы.

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Комментарии (3)

StalkerN
Щегловские "джентльмены")
angel of death
радует, что их ловят... а сколько непойманных - уму не постижимо... и явно НЕ от хорошей жизни этим занимаются...
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