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«Понты начинающего водителя». 18-летний парень со стажем 1 месяц устроил дрифт и сбил человека

Получивший права месяц назад водитель в Красноуфимске наехал на пешехода

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Камера наружного наблюдения зафиксировала серьёзное ДТП в Красноуфимске (Свердловская область).

Как сообщает 27 октября региональная ГИБДД в своём паблике в «ВКонтакте», вчера на парковке у торгового центра ВАЗ-2107 сбил пешехода. За рулём находился молодой человек 2003 года рождения. Водительские права ему выдали 25 сентября 2021 года, и он уже привлекался к административной ответственности — 26 сентября, на следующий же день после получения ВУ.

«Используя шаблонные фразы, надо сказать, что водитель неправильно выбрал скорость движения, без учета погодных условий, состояния дорожного покрытия и характеристик транспортного средства. Не справился с управлением, допустил занос транспортного средства с последующим наездом на пешехода. А если отступить от шаблонов — то это наглядный пример того, чем могут закончиться понты начинающего водителя», — отмечают в Госавтоинспекции.

Пешеход получил травмы головы и мягких тканей лица. После оказания медицинской помощи его отпустили лечиться амбулаторно. Водитель в момент ДТП был трезв.

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Комментарии (3)

261837251
До 25 лет полноценные водительские права вообще выдавать нельзя.
До этого возраста человек ещё не отдаёт себе отчёт о последствиях своих действий.
До 25 можно выдавать права только на малолитражки, с ограничением максимальной скорости 80 и запретом на выезд на автострады.
Карабас Барабас
А как же товарищ пострадавшего? Надо было водилу рядом на дороге пристроить, так, что бы по выходу из больницы он бы физически не смог управлять автомобилем. Сколько здоровья и, возможно жизней удалось бы спасти.
AndrewBarsik
Если бы не прилагаемый к видео текст, то я бы решил, что это хорошо подготовленное покушение на убийство с применением транспортного средства. Никакой попытки объехать человека или иным образом избежать столкновения. Видимость нормальная. Траектория движения пострадавшего - предсказуемая. Очевидно, что за рулём потенциальный убийца.
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