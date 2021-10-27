«Понты начинающего водителя». 18-летний парень со стажем 1 месяц устроил дрифт и сбил человека

Камера наружного наблюдения зафиксировала серьёзное ДТП в Красноуфимске (Свердловская область).
Как сообщает 27 октября региональная ГИБДД в своём паблике в «ВКонтакте», вчера на парковке у торгового центра ВАЗ-2107 сбил пешехода. За рулём находился молодой человек 2003 года рождения. Водительские права ему выдали 25 сентября 2021 года, и он уже привлекался к административной ответственности — 26 сентября, на следующий же день после получения ВУ.
«Используя шаблонные фразы, надо сказать, что водитель неправильно выбрал скорость движения, без учета погодных условий, состояния дорожного покрытия и характеристик транспортного средства. Не справился с управлением, допустил занос транспортного средства с последующим наездом на пешехода. А если отступить от шаблонов — то это наглядный пример того, чем могут закончиться понты начинающего водителя», — отмечают в Госавтоинспекции.
Пешеход получил травмы головы и мягких тканей лица. После оказания медицинской помощи его отпустили лечиться амбулаторно. Водитель в момент ДТП был трезв.