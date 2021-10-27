Петербуржец рассказал полиции об автохаме с Олеко Дундича, который выбивает колени тронувшим его «Рено»

Полиция Фрунзенского района Петербурга приняла обращение от петербуржца, который вместе с ребёнком уворачивался от автомобилиста во дворе, а потом получил от него битой по колену.
Как рассказал «Фонтанке» Виталий 27 октября, вынужденным участником битвы за дворовый проезд он стал накануне, когда возвращался из МФЦ на улице Олеко Дундича, 25/2, вместе с 14-летним ребёнком. По его словам, тёмный «Дастер» заехал во двор на достаточно высокой скорости, будто не замечая двух пешеходов, которые жались к ограждению, чтобы не угодить под колёса на узкой дороге.
«Чуть было не сбил ребёнка моего, который шёл сзади, — отскочил в последний момент. «Дастер» нёсся, не сбавляя скорость. Проехал на расстоянии буквально в полметра от нас, и я ударил ладонью по заднему стеклу», — говорит Виталий.
Касание было засчитано: машина тут же остановилась, из салона выскочил водитель и недовольно спросил: «Что я тебе сделал?» Виталий объяснил, но понимания не встретил. Автомобилист, по его словам, выхватил из машины биту и ударил оппонента по колену так, что устоять на ногах тому не удалось.
Пострадавший обратился в полицию. Водителя он описал как славянина лет сорока в очках и ростом под 180 см. Скорую и правоохранителей мужчина дожидаться не стал и уехал. Виталия доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, где зафиксировали травму, оказали помощь и отпустили долечиваться дома.