В Госдуму внесли законопроект о наказании за публичное сравнение роли СССР и нацистской Германии

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий наказание за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии. За это предлагают штрафовать или отправлять под арест, следует из документа, опубликованного 27 октября в базе данных ГД.
«Запрет публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и стран оси в ходе Второй мировой войны, отрицания решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Союза ССР при освобождении стран Европы», — сказано в тексте документа.
Эти положения планируют добавить в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях — в статью 13.47. Запрет распространяется на публичные выступления, сообщения в СМИ, в Интернете, а также произведения, представленные на всеобщее обозрение.
Гражданам нарушение может стоить штрафа в 1–2 тысячи рублей либо ареста на 15 суток, должностным лицам — от 1 до 4 тысяч рублей, юридическим — от 10 до 50 тысяч рублей. За повторный проступок наказание серьезнее: штраф для граждан может составить 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 20 тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до года, для юрлиц — до 100 тысяч рублей или приостановление работы на срок до 90 дней.