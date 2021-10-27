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В Госдуму внесли законопроект о наказании за публичное сравнение роли СССР и нацистской Германии

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В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий наказание за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии. За это предлагают штрафовать или отправлять под арест, следует из документа, опубликованного 27 октября в базе данных ГД.

«Запрет публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и стран оси в ходе Второй мировой войны, отрицания решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Союза ССР при освобождении стран Европы», — сказано в тексте документа.

Эти положения планируют добавить в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях — в статью 13.47. Запрет распространяется на публичные выступления, сообщения в СМИ, в Интернете, а также произведения, представленные на всеобщее обозрение.

Гражданам нарушение может стоить штрафа в 1–2 тысячи рублей либо ареста на 15 суток, должностным лицам — от 1 до 4 тысяч рублей, юридическим — от 10 до 50 тысяч рублей. За повторный проступок наказание серьезнее: штраф для граждан может составить 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 20 тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до года, для юрлиц — до 100 тысяч рублей или приостановление работы на срок до 90 дней.

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Комментарии (42)

Редиска Здесь
В соответствии с новым законом заявляю, что роль СССР была нетождественна роли нацистской германии, но методы были весьма похожи.
VKuser4069393
Такой закон необходим! Его принятие и подписание это вопрос национальной безопасности, то есть сохранения государства, это вопрос легитимности нашего государства в Европе. Нас можно ругать за жестокость и авторитаризм в вопросе соблюдения актуальных европейских государственных границ, однако сравнивать нас с гитлеровцами в данном случае аморально и преступно!
Аппаратчик мокрой классификации
Так. Я не понял. Прошлый "закон" запрещал торговать бюстиками гитлера. Нынешний, что, запретит торговать бюстиками сталена?
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