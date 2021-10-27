В Госдуму внесли законопроект о наказании за публичное сравнение роли СССР и нацистской Германии

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий наказание за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии. За это предлагают штрафовать или отправлять под арест, следует из документа, опубликованного 27 октября в базе данных ГД.



«Запрет публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и стран оси в ходе Второй мировой войны, отрицания решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Союза ССР при освобождении стран Европы», — сказано в тексте документа.

