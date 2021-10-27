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Начальника управления наркоконтроля в Красноярске подозревают в поджоге машины соседа из-за места на парковке

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В Красноярском крае начальник регионального управления наркоконтроля Вячеслав Скиба подозревается в организации поджога автомобиля соседа, занявшего его парковочное место.

Как сообщает 27 октября Telegram-канал Baza, по версии следствия, один из автовладельцев неоднократно ставил машину возле дома на улице Батурина в Красноярске на место, которое полковник Скиба считал своим. Он был вне себя от ярости и якобы заказал через знакомого поджог машины соседа. 29 сентября автомобиль был сожжён, и место освободилось.

В сообщении уточняется, что о преступлении против чужой собственности стало известно службе собственной безопасности МВД, показания на полковника дал один из исполнителей. Скибу отстранили от работы, проверку начал Следственный комитет.

Как сообщили «Фонтанке» в региональном ГУ МВД, местная полиция также проводит собственную служебную проверку.

Вячеслав Скиба служит в полиции Красноярска больше 30 лет. Его смело можно назвать уважаемым человеком в городе. Однако уже в ближайшее время он может лишиться своей должности и стать фигурантом уголовного дела, если его причастность к произошедшему будет доказана.

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Комментарии (5)

RemyMartin
Святой человек! А мог бы наркоты подбросить и в тюряге сгноить.
263836471
Вот теперь цирк начнётся - будут ли верить "коллеги" из УСБ показаниям подопечных - наркоманов?
Vasya11
Мало верится, чтобы полкан стал бы с заказом заморачиваться.
Наверняка просто в окружении поделился, что появился новоиспечённый наглый (блохер) сосед и занимает давно уже обжитое им парквочное место. Но, а кто-то из окружения решили одним выстрелом убить двух зайцев.
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