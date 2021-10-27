Начальника управления наркоконтроля в Красноярске подозревают в поджоге машины соседа из-за места на парковке

Как сообщает 27 октября Telegram-канал Baza, по версии следствия, один из автовладельцев неоднократно ставил машину возле дома на улице Батурина в Красноярске на место, которое полковник Скиба считал своим. Он был вне себя от ярости и якобы заказал через знакомого поджог машины соседа. 29 сентября автомобиль был сожжён, и место освободилось.

В Красноярском крае начальник регионального управления наркоконтроля Вячеслав Скиба подозревается в организации поджога автомобиля соседа, занявшего его парковочное место.

В сообщении уточняется, что о преступлении против чужой собственности стало известно службе собственной безопасности МВД, показания на полковника дал один из исполнителей. Скибу отстранили от работы, проверку начал Следственный комитет.



Как сообщили «Фонтанке» в региональном ГУ МВД, местная полиция также проводит собственную служебную проверку.

Вячеслав Скиба служит в полиции Красноярска больше 30 лет. Его смело можно назвать уважаемым человеком в городе. Однако уже в ближайшее время он может лишиться своей должности и стать фигурантом уголовного дела, если его причастность к произошедшему будет доказана.

