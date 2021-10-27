В России уже есть сугробы по полметра, а в Якутии зафиксирована температурная аномалия

Октябрьская температурная аномалия в центральных районах Якутии повторилась спустя 50 лет. Об этом РИА Новости 27 октября рассказала начальник отдела метеопрогнозов Якутского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Саргылана Никитина.
По её словам, во второй половине октября в Якутии обычно формируется постоянный снежный покров и начинается ледостав. Но в этом году серия активных циклонов обеспечила республике чрезвычайно тёплую погоду. В городах Мирный, Ленск, Олекминск с 21 по 23 октября были перекрыты абсолютные максимумы дня. Последний раз такая длительная аномалия наблюдалась в 1967 году.
Тем временем в других регионах России зима входит в свои права. Снежный покров уже установился на всём севере Европейской России. В Мурманской и Архангельской областях его высота местами превышает 20 см, например в Ковде составляет 27 см. Самые высокие сугробы — в Хамар-Дабане в Иркутской области — 48 см. Такую же высоту снежного покрова зафиксировали якутские метеостанции в Джарджане и Сегён-Кюёле, передаёт Центр «ФОБОС».