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В России уже есть сугробы по полметра, а в Якутии зафиксирована температурная аномалия

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Октябрьская температурная аномалия в центральных районах Якутии повторилась спустя 50 лет. Об этом РИА Новости 27 октября рассказала начальник отдела метеопрогнозов Якутского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Саргылана Никитина.

По её словам, во второй половине октября в Якутии обычно формируется постоянный снежный покров и начинается ледостав. Но в этом году серия активных циклонов обеспечила республике чрезвычайно тёплую погоду. В городах Мирный, Ленск, Олекминск с 21 по 23 октября были перекрыты абсолютные максимумы дня. Последний раз такая длительная аномалия наблюдалась в 1967 году.

Тем временем в других регионах России зима входит в свои права. Снежный покров уже установился на всём севере Европейской России. В Мурманской и Архангельской областях его высота местами превышает 20 см, например в Ковде составляет 27 см. Самые высокие сугробы — в Хамар-Дабане в Иркутской области — 48 см. Такую же высоту снежного покрова зафиксировали якутские метеостанции в Джарджане и Сегён-Кюёле, передаёт Центр «ФОБОС».

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