Ученые выяснили, почему белые акулы нападают на людей. Они думают, что это тюлени

Специалисты Университета Маккуори в Австралии установили, почему большие белые акулы нападают на серфингистов. Как говорится в сообщении вуза 27 октября, исследование показало, что большие рыбы путают людей с тюленями.



Это удалось понять благодаря созданной модели подводного зрения акул. «Мы обнаружили, что серфингисты, пловцы и ластоногие (тюлени и морские львы) на поверхности океана будут выглядеть одинаково для белой акулы, смотрящей снизу вверх, потому что эти акулы не могут видеть мелкие детали или цвета», — уточняет одна из авторов исследования Лаура Райан.

