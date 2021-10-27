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Ученые выяснили, почему белые акулы нападают на людей. Они думают, что это тюлени

Австралийские учёные исследовали причины нападения акул на людей

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Специалисты Университета Маккуори в Австралии установили, почему большие белые акулы нападают на серфингистов. Как говорится в сообщении вуза 27 октября, исследование показало, что большие рыбы путают людей с тюленями.

Это удалось понять благодаря созданной модели подводного зрения акул. «Мы обнаружили, что серфингисты, пловцы и ластоногие (тюлени и морские львы) на поверхности океана будут выглядеть одинаково для белой акулы, смотрящей снизу вверх, потому что эти акулы не могут видеть мелкие детали или цвета», — уточняет одна из авторов исследования Лаура Райан.

Также отмечается, что серфингисты с небольшими досками становятся более заманчивой добычей, так как могут напоминать акулам детенышей ластоногих. Основным визуальным сигналом для них служит форма силуэта, поэтому определенные цвета досок или гидрокостюм в случае опасности вряд ли уберегут от нападения.

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Комментарии (1)

DimDimych
Я, конечно, не учёный, но предполагаю, что акулы ничего не думают, просто видят еду и едят её.
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