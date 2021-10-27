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Язычник из Петербурга покусал участкового и ударил в нос патрульного

Житель Горелово напал на участкового в 51-м отделе полиции. Этим он не ограничился и спустя несколько часов избил патрульного.

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Как стало известно «Фонтанке» 27 октября, накануне доставленный в отдел 32-летний мужчина покусал сотрудника МВД. Участковый обратился в больницу, где у него зафиксировали следы от человеческих зубов на затылке.

Спустя несколько часов задержанному, видимо, стало плохо. Ему вызвали скорую помощь, а он в присутствии медиков ударил по лицу сопровождающего сотрудника патрульно-постовой службы, одетого по форме. Попал в нос.

Судя по странице мужчины в социальной сети, он увлечен язычеством. В статусе у него перечислены славянские руны, означающие воинский дух, очищение и материнское начало.

«Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии (5)

AlBerkut
Какой добрый язычник!
А ведь мог ментов и в жертву принести...😎
Nothing
Вот почему, оказывается, люди боятся делать прививку.
Аллергия на мусоров, как побочный эффект
DimDimych
Мухоморов объелся, походу, этот язычник
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