Язычник из Петербурга покусал участкового и ударил в нос патрульного

Как стало известно «Фонтанке» 27 октября, накануне доставленный в отдел 32-летний мужчина покусал сотрудника МВД. Участковый обратился в больницу, где у него зафиксировали следы от человеческих зубов на затылке.



Спустя несколько часов задержанному, видимо, стало плохо. Ему вызвали скорую помощь, а он в присутствии медиков ударил по лицу сопровождающего сотрудника патрульно-постовой службы, одетого по форме. Попал в нос.



Судя по странице мужчины в социальной сети, он увлечен язычеством. В статусе у него перечислены славянские руны, означающие воинский дух, очищение и материнское начало.

