Петербургская конькобежка Екатерина Шихова завершила карьеру из-за коронавируса. Она выиграла медаль на Олимпиаде-2014

«В прошлом октябре я переболела коронавирусом и достаточно тяжело восстанавливалась. Понимала, что моя форма далека от того уровня, который позволял бы мне участвовать в этапах Кубка мира, и в итоге тот сезон пропустила из-за болезни. Когда начала новый сезон, пришло осознание, что, как и все люди, которые переболели коронавирусом, ощущаю на себе последствия. На льду многие моменты не получались, были проблемы со сном. В такой ситуации невозможно показывать высокие результаты. Нужно было решить для себя, чего я хочу и что реально достичь на Олимпийских играх. Поэтому, взвесив всё это, решила завершить карьеру», — заявила Шихова.

