Петербургская конькобежка Екатерина Шихова завершила карьеру из-за коронавируса. Она выиграла медаль на Олимпиаде-2014

Призер Олимпийских игр 2014 года и чемпионата мира в классическом многоборье Екатерина Шихова объявила о завершении спортивной карьеры. Как пояснила 36-летняя петербургская спортсменка в интервью «Матч ТВ» 27 октября, отчасти это связано с коронавирусом.
«В прошлом октябре я переболела коронавирусом и достаточно тяжело восстанавливалась. Понимала, что моя форма далека от того уровня, который позволял бы мне участвовать в этапах Кубка мира, и в итоге тот сезон пропустила из-за болезни. Когда начала новый сезон, пришло осознание, что, как и все люди, которые переболели коронавирусом, ощущаю на себе последствия. На льду многие моменты не получались, были проблемы со сном. В такой ситуации невозможно показывать высокие результаты. Нужно было решить для себя, чего я хочу и что реально достичь на Олимпийских играх. Поэтому, взвесив всё это, решила завершить карьеру», — заявила Шихова.
Главным достижением в карьере Екатерины Шиховой стала бронза Олимпиады-2014 в Сочи в командной гонке. Кроме того, она неоднократно завоевывала медали на чемпионатах Европы. Также Шихова является действующей рекордсменкой России на дистанции 1500 м (1.50,63).