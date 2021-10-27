Предпринимателей из Петербурга ждет колония. Они выбивали деньги у прикованного к батарее бизнесмена

Петербургские предприниматели, которые выбивали у бизнесмена деньги, приковав его к батарее, отправятся в колонию строгого режима. Их признали виновными в похищении человека и вымогательстве, сообщает 27 октября пресс-служба прокуратуры Петербурга.



В июле 2019 года Максим Ильин и Руслан Напшакуев напали на мужчину в отделении Сбербанка на Комендантском проспекте. Они затолкали его в машину, избили и увезли в квартиру на улице Зины Портновой. Там жертву приковали наручниками к батарее, и в ход пошли угрозы. Похищенный был главой компании «Атлант Групп», и мужчины требовали передать им руководство организацией. Под давлением гендиректор согласился и на следующий день подписал нужные документы. А еще навестил полицию. Счета компании опустели.

