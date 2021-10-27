«МегаФон» и Kismet Capital Group создают независимого башенного оператора, которому передадут 22 тысячи вышек сотовой связи

Компания создается на основе активов «Первой башенной компании» — дочерней компании «МегаФона», которая предоставляет антенно-мачтовые сооружения и площадки для телекоммуникационного оборудования не только материнской компании, но и всем остальным операторам «большой четверки» и другим компаниям по всей России — всего более 17 тыс. башен. Второй участник объединенной компании — оператор «Вертикаль», управляющий более чем 5 тыс. объектов.

В рамках сделки «Первая башенная компания» была оценена в 94,2 млрд рублей. «МегаФон» получит 25% в объединенной компании, а мажоритарным акционером станет Kismet Capital Group, она будет отвечать за операционное управление бизнесом и получит 5 из 7 мест в совете директоров. Сделка будет профинансирована за счёт собственных средств Kismet Capital Group, а также финансирования от Сбербанка. От «МегаФона» в совет директоров войдут 2 представителя.

«"МегаФон" сможет сконцентрироваться на развитии основного бизнеса, при этом сохранит долю в объединенной компании с большим потенциалом роста, включая размещение на публичном рынке, — говорит председатель совета директоров «МегаФона» Иван Стрешинский. — Управление компанией возьмет на себя сильная команда из менеджмента «Вертикали» и ПБК. Мы верим, что их опыт и экспертиза обеспечат успешное развитие бизнеса»,

«Вместе с ключевыми мировыми компаниями отрасли мы признаем, что собственная пассивная инфраструктура не является конкурентным преимуществом сотового оператора, — отметил генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан. — Вместо того, чтобы развивать поодиночке этот по сути отдельный бизнес, телеком-операторы должны сфокусироваться на качестве самой связи и оборудовании для ее предоставления, а также на клиентском сервисе, отдав в руки профессиональных управленцев вопросы возведения опорных конструкций, аренды земли и контрактов по поддержанию их бесперебойной работы»,