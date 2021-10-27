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Китайцы нашли SARS-CoV-2 на упаковке рыбы из России

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Китай ввёл временный запрет на ввоз морепродуктов, выпущенных двумя российскими компаниями. На их упаковках с замороженной рыбой обнаружили коронавирус, сообщает 27 октября РБК со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

«В связи с обнаружением нуклеиновой кислоты нового коронавируса в двух образцах с внешней упаковки двух партий замороженного лосося, импортированного из России, <...> с сегодняшнего дня национальная таможня приостанавливает прием российских судов [двух компаний]», — отмечается в заявлении. Эти компании — Eglaine Mercury и Zarya LLC.

В сентябре в Китае частицы SARS-CoV-2 были выявлены на партии замороженных кальмаров из России.

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Комментарии (10)

Sergik7
Всё очень наивно
266428794
Год назад, помнится, те же китайцы всему миру кричали, что в/на упаковке ковид не переносится, типа, можете получать свои товары с алиэкспресс без проблем :)))
261847251
А этот вирус теперь всегда будут называть "новым"?
Уже скоро 2 года будет, как он появился.
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