Китайцы нашли SARS-CoV-2 на упаковке рыбы из России

Китай ввёл временный запрет на ввоз морепродуктов, выпущенных двумя российскими компаниями. На их упаковках с замороженной рыбой обнаружили коронавирус, сообщает 27 октября РБК со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.



«В связи с обнаружением нуклеиновой кислоты нового коронавируса в двух образцах с внешней упаковки двух партий замороженного лосося, импортированного из России, <...> с сегодняшнего дня национальная таможня приостанавливает прием российских судов [двух компаний]», — отмечается в заявлении. Эти компании — Eglaine Mercury и Zarya LLC.

