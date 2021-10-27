На Коммуны накрыли бойкое производство палёного алкоголя. МВД показывает гаражный «завод»

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 27 октября, нелегальное производство ликвидировали сотрудники экономической полиции. Жидкость сомнительного качества под видом водки — бюджетной и подороже — разливали в гаражном кооперативе на улице Коммуны.



«В ходе обыска оперативники изъяли около 4 тысяч литров этилового спирта, более 500 бутылок готовой продукции, стеклотару, этикетки, поддельные акцизные марки и оборудование для розлива спиртосодержащей жидкости», — рассказали в главке.

