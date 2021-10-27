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На Коммуны накрыли бойкое производство палёного алкоголя. МВД показывает гаражный «завод»

Подпольный цех по производству алкоголя нашли на Коммуны

Полиция ищет владельцев и персонал алкогольного «завода», который оборудовали в Красногвардейском районе Петербурга. Самопальным спиртным и бутылками доверху набили два гаража.

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Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 27 октября, нелегальное производство ликвидировали сотрудники экономической полиции. Жидкость сомнительного качества под видом водки — бюджетной и подороже — разливали в гаражном кооперативе на улице Коммуны.

«В ходе обыска оперативники изъяли около 4 тысяч литров этилового спирта, более 500 бутылок готовой продукции, стеклотару, этикетки, поддельные акцизные марки и оборудование для розлива спиртосодержащей жидкости», — рассказали в главке.

пресс-служба ГУ МВД России

Возбуждено уголовное дело по статье 327.1 — «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование».

Вся обнаруженная продукция изъята и отправлена на склад временного хранения. Полицейские устанавливают арендаторов помещений и причастных к подпольному бизнесу.

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Комментарии (8)

260642011
А участковый-то и не знал... ага!
Otkating
6Х3Х2 = 36 квадратных метров!

ЗАВОД!!!

500 бутылок готового. - усохнет, испарится, исчезнет.
Kezevo
Кому они сбывают это пойло?
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