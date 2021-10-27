Бизнес предлагает сделать вакцинацию обязательной

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), объединяющие российские розничные сети, предлагают сделать вакцинацию граждан от коронавируса фактически обязательной. Соответствующее письмо они направили вице-премьеру Дмитрию Григоренко, а из кабмина его передали в Роспотребнадзор, пишут 27 октября «Известия».



По мнению бизнеса, прививки должны быть бесплатными даже в частных клиниках, а в качестве поощрения можно предоставлять скидку на услуги ЖКХ.

