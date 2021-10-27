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Бизнес предлагает сделать вакцинацию обязательной

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Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), объединяющие российские розничные сети, предлагают сделать вакцинацию граждан от коронавируса фактически обязательной. Соответствующее письмо они направили вице-премьеру Дмитрию Григоренко, а из кабмина его передали в Роспотребнадзор, пишут 27 октября «Известия».

По мнению бизнеса, прививки должны быть бесплатными даже в частных клиниках, а в качестве поощрения можно предоставлять скидку на услуги ЖКХ.

Таким образом авторы идеи хотят избежать закрытия магазинов в нерабочие дни.

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Комментарии (76)

***_555
Не бизнес, а россиянские торгаши. Это те же, кто хочет обложить налогами и запретами покупки в интернете не у них.
Uber_33
«Капитал» Карла Маркса:
«Обеспечьте капиталу 10% прибыли, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится оживленным, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти, хотя бы под страхом виселицы».
Daster
А кто еще кроме бизнеса думает, что вакцинирование поможет от закрытия
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