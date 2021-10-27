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При строительстве военных объектов в Арктике украли 232 млн руб.

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Правоохранители выявили махинации во время военной стройки в Арктике. По подозрению задержаны бывший гендиректор ООО «Спецстрой-1» Александр Ашгибисов и учредитель компании Евгений Горбачев, впоследствии возглавлявший АО «Главное управление обустройства войск» (основной застройщик вооруженных сил), пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, в полиции полагают, что компаньоны причастны к хищению порядка 232 миллионов рублей из более 4,3 миллиарда. Эта сумма была выделена из бюджета на радиолокационные отделения и пункты наведения авиации на мысе Шмидта и острове Врангеля. Два госконтракта были заключены 30 июля 2015 года. По версии следствия, руководители ООО «Спецстрой-1» обязательства не выполнили, а 232,5 миллиона похитили, перечислив на счета двух подконтрольных фирм. Документы о сдаче строительных работ подделали.

В квартирах задержанных провели обыски. Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК) расследуют в УВД по Юго-Западному округу Москвы.

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Комментарии (7)

Modest_5e4ce41f7533b
Во всем виновата вечная мерзлота. В нее и не то уйти может.
angel of death
и как обычно - вместо того, чтобы найти и деньги и всех участников, просто махнут рукой =)))
ahma
Нy прикоpманили чуток - с кем не бывает (в России)? Bот если бы высказались, a их высказывания неким ветеранам 90++++++ не понравились, дескать - расшатывает основы (c), тогда - yyyyyyy!!!!!!
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