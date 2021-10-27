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В Петербурге сыро и тепло, а в прогнозе — вообще «жара»

К концу недели в Петербурге ожидается потепление

Среда в Северной столице будет более дождливой и чуть более тёплой, чем вторник.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 октября местами вероятен небольшой дождь, ветер умеренный. Температура воздуха с ночных 5–7 градусов днём вырастет до 7–9.

В 7 часов утра, по данным «Яндекса», осадки наблюдаются в 9 из 18 районов Санкт-Петербурга, выпадет 12,71% месячной нормы. Температура преимущественно плюс 7, что на 2 градуса выше климатической нормы.

Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день чаще всего бывает паcмурно, как и сегодня, от 0 до 8 градусов. Самое холодное 27 октября выдалось в 1960 году, минус 9 днём, а самое тёплое — в 2006 году, плюс 12.

В ближайшие пару дней вероятность осадков сохранится. А в пятницу, 29 октября, нам обещают 10–12 градусов, что для конца октября необычно много.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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