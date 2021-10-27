В Петербурге сыро и тепло, а в прогнозе — вообще «жара»

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 октября местами вероятен небольшой дождь, ветер умеренный. Температура воздуха с ночных 5–7 градусов днём вырастет до 7–9.



В 7 часов утра, по данным «Яндекса», осадки наблюдаются в 9 из 18 районов Санкт-Петербурга, выпадет 12,71% месячной нормы. Температура преимущественно плюс 7, что на 2 градуса выше климатической нормы.



Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день чаще всего бывает паcмурно, как и сегодня, от 0 до 8 градусов. Самое холодное 27 октября выдалось в 1960 году, минус 9 днём, а самое тёплое — в 2006 году, плюс 12.

