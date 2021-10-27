Псково-Печерский монастырь ввел ограничения на вход из-за роста смертности от коронавируса

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, который является одним из самых древних и крупных в России, ввел ограничения на вход. Попасть в обитель теперь можно только во время богослужений.



«В Псковской области растет смертность от заболевания коронавирусом. В связи с этим в Псково-Печерской обители с 27 октября по 7 ноября вводятся следующие ограничительные меры: храмы во внебогослужебное время закрыты для посещения, Богом зданные пещеры будут закрыты для посещения», — сообщили в пресс-службе 26 октября.