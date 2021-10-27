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Псково-Печерский монастырь ввел ограничения на вход из-за роста смертности от коронавируса

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Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, который является одним из самых древних и крупных в России, ввел ограничения на вход. Попасть в обитель теперь можно только во время богослужений.

«В Псковской области растет смертность от заболевания коронавирусом. В связи с этим в Псково-Печерской обители с 27 октября по 7 ноября вводятся следующие ограничительные меры: храмы во внебогослужебное время закрыты для посещения, Богом зданные пещеры будут закрыты для посещения», — сообщили в пресс-службе 26 октября.

При необходимости богослужение будут проводить одновременно в двух храмах — Михайловском соборе и Сретенском храме. Ношение СИЗов и соблюдение дистанции для паломников обязательно.

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь расположен под Псковом. Это один из самых древних и крупных в России мужских монастырей, его ансамбль насчитывает более десяти храмов. Датой основания обители считается 1473 год.

На территории монастыря находятся карстовые пещеры — комплекс подземных галерей-улиц с пещерной церковью Воскресения Христова. Пещеры также являются монастырским кладбищем. По примерным подсчетам, в них покоятся более 10 тысяч человек.

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Комментарии (3)

Матрёшечка
"Богом зданные пещеры" - гы))))))))
265984735
Даже у попов наступает просветление. Оказывается, летать на вертолёте с иконами вокруг городов – не помогает. А надо пастве соблюдать дистанцию и не скапливаться.
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