Ученые выяснили, что «поющие» лемуры имеют схожее с человеком чувство ритма

Ученые из Туринского университета Италии выяснили, что «пение» лемуров индри частично похоже на человеческое, так как подчиняется схожим музыкальным ритмам. Ранее считалось, что подобными умениями обладают только птицы и люди.
Результаты исследования, которое проводили в течение 12 лет, опубликовали в журнале Current Biology. Было изучено поведение 20 групп животных, включающих в себя по 39 особей.
В ходе анализа интервалов издаваемых лемурами нот ученые пришли к выводу, что у них имеются ритмические универсалы, которые формируют тенденции в их «пении». Отмечается, что самцы и самки производили звуки в одинаковых ритмах, однако в разном темпе.
Исследователи установили, что животные «поют» либо в ритме один к одному (как метроном), либо один к двум — когда временной промежуток между одной нотой в два раза длиннее предыдущего. Аналогичные звуковые чередования встречаются в музыке людей.