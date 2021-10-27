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Ученые выяснили, что «поющие» лемуры имеют схожее с человеком чувство ритма

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Ученые из Туринского университета Италии выяснили, что «пение» лемуров индри частично похоже на человеческое, так как подчиняется схожим музыкальным ритмам. Ранее считалось, что подобными умениями обладают только птицы и люди.

Результаты исследования, которое проводили в течение 12 лет, опубликовали в журнале Current Biology. Было изучено поведение 20 групп животных, включающих в себя по 39 особей.

В ходе анализа интервалов издаваемых лемурами нот ученые пришли к выводу, что у них имеются ритмические универсалы, которые формируют тенденции в их «пении». Отмечается, что самцы и самки производили звуки в одинаковых ритмах, однако в разном темпе.

Исследователи установили, что животные «поют» либо в ритме один к одному (как метроном), либо один к двум — когда временной промежуток между одной нотой в два раза длиннее предыдущего. Аналогичные звуковые чередования встречаются в музыке людей.

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