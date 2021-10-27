Ученые выяснили, что «поющие» лемуры имеют схожее с человеком чувство ритма

Ученые из Туринского университета Италии выяснили, что «пение» лемуров индри частично похоже на человеческое, так как подчиняется схожим музыкальным ритмам. Ранее считалось, что подобными умениями обладают только птицы и люди.



Результаты исследования, которое проводили в течение 12 лет, опубликовали в журнале Current Biology. Было изучено поведение 20 групп животных, включающих в себя по 39 особей.