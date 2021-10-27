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Среда джаза с Давидом Голощекиным: Carmen McRae — Live At Ronnie Scott's

Выступление американской джазовой вокалистки Carmen McRae в Ronnie Scott's Jazz Club. Лондон, 1977 год.

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среда джаза

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