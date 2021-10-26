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«Голову сверну и скажу, что так и была». Единороссу из «Лиговки-Ямской» грозит исключение из партии

В Петербурге единороссу грозит исключение из партии за угрозу свернуть голову оппоненту

Петербургское отделение «Единой России» проводит проверку информации о том, что замглавы МО «Лиговка-Ямская» Сергей Ильин угрожал в рабочем чате депутатам этого совета. Такое сообщение 26 октября распространила пресс-служба реготделения партии.

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«Отделение «Единой России» проводит проверку информации в СМИ об угрозах убийством в адрес депутатов муниципального совета «Лиговка-Ямская», автором которых, как сообщается, является заместитель главы муниципального округа Сергей Ильин. Если эта информация получит подтверждение, он будет незамедлительно и с позором исключен из партии и уволен с занимаемой должности, а правоохранительные органы, очевидно, дадут свою оценку его действиям», — приводятся слова главы исполкома отделения партии, депутата Заксобрания Петербурга Владимира Носова.

Напомним, скриншоты с перепиской опубликовал в Twitter депутат «Лиговки-Ямской» Александр Изотов. На них человек, записанный под именем «Сергей Ильин» пишет: «Найду тебя всегда. И ты ответишь мне по-полной... Каждый твой новый день может быть последним»; «Хорошего дня и хорошей недели, и злить меня не надо, а то голову откручу, кого сам захочу, и никто не поможет»; «Голову сверну и скажу, что так и была» (орфография и пунктуация оригинала. — Прим. ред.). Депутат дополнил твит комментарием: «Зачастую сложно донести, почему наш муниципалитет работает так плохо. Для этого, например, нужно понимать, какая обстановка царит в рабочем чате муниципалитета».

Редакция попросила Александра Изотова прислать подтверждение опубликованных скринов, удалив имя контакта, который обозначен как «Сергей Ильин», и сделав снимки экрана повторно. Депутат предоставил их «Фонтанке». Сообщения написаны пользователем с номером, который приложение Getcontact знает как «Сергея Александровича Ильина».

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Комментарии (7)

hal9000
"У меня дурь есть такая лютая...шишки киргизские.."
AP-SPb
А ещё бы неплохо ввести экзамен по русскому языку при приёме в партию. А то ладно угрозы, это для них норма. Но вот такое владение национальным и государственным языком для Единой РОССИИ конечно полный зашквар :)
266425449
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится д.аже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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