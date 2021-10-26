«Голову сверну и скажу, что так и была». Единороссу из «Лиговки-Ямской» грозит исключение из партии

«Отделение «Единой России» проводит проверку информации в СМИ об угрозах убийством в адрес депутатов муниципального совета «Лиговка-Ямская», автором которых, как сообщается, является заместитель главы муниципального округа Сергей Ильин. Если эта информация получит подтверждение, он будет незамедлительно и с позором исключен из партии и уволен с занимаемой должности, а правоохранительные органы, очевидно, дадут свою оценку его действиям», — приводятся слова главы исполкома отделения партии, депутата Заксобрания Петербурга Владимира Носова.

Напомним, скриншоты с перепиской опубликовал в Twitter депутат «Лиговки-Ямской» Александр Изотов. На них человек, записанный под именем «Сергей Ильин» пишет: «Найду тебя всегда. И ты ответишь мне по-полной... Каждый твой новый день может быть последним»; «Хорошего дня и хорошей недели, и злить меня не надо, а то голову откручу, кого сам захочу, и никто не поможет»; «Голову сверну и скажу, что так и была» (орфография и пунктуация оригинала. — Прим. ред.). Депутат дополнил твит комментарием: «Зачастую сложно донести, почему наш муниципалитет работает так плохо. Для этого, например, нужно понимать, какая обстановка царит в рабочем чате муниципалитета».



Редакция попросила Александра Изотова прислать подтверждение опубликованных скринов, удалив имя контакта, который обозначен как «Сергей Ильин», и сделав снимки экрана повторно. Депутат предоставил их «Фонтанке». Сообщения написаны пользователем с номером, который приложение Getcontact знает как «Сергея Александровича Ильина».

