В Пушкине «Шкода» въехала в «Рено» и перевернулась

На пересечении Киевского и Волхонского шоссе в Пушкине вечером 26 октября столкнулись Skoda и Renault. Из-за удара первая машина перевернулась «с ног на голову» и потеряла переднюю часть кузова, второй досталось по левому боку.

«Таксист пропустил поворот и остановился на мосту без аварийного знака, что категорически запрещено на мостах и путепроводах. Водитель автомобиля Skoda не увидел его на подъеме и совершил наезд с дальнейшим опрокидыванием», — рассказал мужчина.

Как сообщил очевидец Александр «Фонтанке», за рулем французского автомобиля находился таксист, сама машина принадлежит сервису Uber.

Оба водителя, по словам свидетеля, смогли выбраться из транспортных средств самостоятельно. Сидевший за рулем опрокинувшейся машины пострадал — его рука была в крови. По предварительной информации, врачи осмотрели мужчин и отпустили.



«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.