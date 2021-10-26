В Пушкине «Шкода» въехала в «Рено» и перевернулась

На пересечении Киевского и Волхонского шоссе в Пушкине вечером 26 октября столкнулись Skoda и Renault. Из-за удара первая машина перевернулась «с ног на голову» и потеряла переднюю часть кузова, второй досталось по левому боку.
Как сообщил очевидец Александр «Фонтанке», за рулем французского автомобиля находился таксист, сама машина принадлежит сервису Uber.
«Таксист пропустил поворот и остановился на мосту без аварийного знака, что категорически запрещено на мостах и путепроводах. Водитель автомобиля Skoda не увидел его на подъеме и совершил наезд с дальнейшим опрокидыванием», — рассказал мужчина.
Оба водителя, по словам свидетеля, смогли выбраться из транспортных средств самостоятельно. Сидевший за рулем опрокинувшейся машины пострадал — его рука была в крови. По предварительной информации, врачи осмотрели мужчин и отпустили.
«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.