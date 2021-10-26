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В Пушкине «Шкода» въехала в «Рено» и перевернулась

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На пересечении Киевского и Волхонского шоссе в Пушкине вечером 26 октября столкнулись Skoda и Renault. Из-за удара первая машина перевернулась «с ног на голову» и потеряла переднюю часть кузова, второй досталось по левому боку.

Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
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Как сообщил очевидец Александр «Фонтанке», за рулем французского автомобиля находился таксист, сама машина принадлежит сервису Uber.

«Таксист пропустил поворот и остановился на мосту без аварийного знака, что категорически запрещено на мостах и путепроводах. Водитель автомобиля Skoda не увидел его на подъеме и совершил наезд с дальнейшим опрокидыванием», — рассказал мужчина.

Оба водителя, по словам свидетеля, смогли выбраться из транспортных средств самостоятельно. Сидевший за рулем опрокинувшейся машины пострадал — его рука была в крови. По предварительной информации, врачи осмотрели мужчин и отпустили.

«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный .момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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