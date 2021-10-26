Игорь Бутман отметит юбилей большим концертом в компании звездных коллег

Игорь Бутман, один из самых известных саксофонистов не только России, но и всего мира, отмечает 60-летний юбилей. Как и полагается артисту, праздник Бутман встретит на сцене. Шоу пройдет 28 октября в «Тинькофф Арена». (6+)

На сцену, помимо самого Игоря Бутмана, поднимутся и другие звезды жанра — певица Fantine (Фантине Притула), которая исполняет песни на стыке инди и соула, а также Уинтон Марсалис и оркестр Jazz at Lincoln Center Orchestra.



Марсалис — значимая фигура для американской музыки: в 1997 году он стал первым джазовым артистом, получившим Пулитцеровскую премию в области музыки, а также трубач имеет в своем портфолио девять статуэток Grammy.

