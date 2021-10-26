Игорь Бутман отметит юбилей большим концертом в компании звездных коллег

Игорь Бутман, один из самых известных саксофонистов не только России, но и всего мира, отмечает 60-летний юбилей. Как и полагается артисту, праздник Бутман встретит на сцене. Шоу пройдет 28 октября в «Тинькофф Арена». (6+)
На сцену, помимо самого Игоря Бутмана, поднимутся и другие звезды жанра — певица Fantine (Фантине Притула), которая исполняет песни на стыке инди и соула, а также Уинтон Марсалис и оркестр Jazz at Lincoln Center Orchestra.
Марсалис — значимая фигура для американской музыки: в 1997 году он стал первым джазовым артистом, получившим Пулитцеровскую премию в области музыки, а также трубач имеет в своем портфолио девять статуэток Grammy.
Еще одним почетным гостем концерта станет Олег Аккуратов — пианист, блестяще исполняющий как академическую, так и джазовую музыку, а также мастерские импровизации. Послужной список Олега Аккуратова не менее впечатляющий: он пел в резиденции папы римского, выступал с Монтсеррат Кабалье, Эвелин Гленни, Уинтоном Марсалисом и другими мировыми знаменитостями.
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»