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Игорь Бутман отметит юбилей большим концертом в компании звездных коллег

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Игорь Бутман, один из самых известных саксофонистов не только России, но и всего мира, отмечает 60-летний юбилей. Как и полагается артисту, праздник Бутман встретит на сцене. Шоу пройдет 28 октября в «Тинькофф Арена». (6+)

Фото: предоставлено организаторами
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На сцену, помимо самого Игоря Бутмана, поднимутся и другие звезды жанра — певица Fantine (Фантине Притула), которая исполняет песни на стыке инди и соула, а также Уинтон Марсалис и оркестр Jazz at Lincoln Center Orchestra.

Марсалис — значимая фигура для американской музыки: в 1997 году он стал первым джазовым артистом, получившим Пулитцеровскую премию в области музыки, а также трубач имеет в своем портфолио девять статуэток Grammy.

Еще одним почетным гостем концерта станет Олег Аккуратов — пианист, блестяще исполняющий как академическую, так и джазовую музыку, а также мастерские импровизации. Послужной список Олега Аккуратова не менее впечатляющий: он пел в резиденции папы римского, выступал с Монтсеррат Кабалье, Эвелин Гленни, Уинтоном Марсалисом и другими мировыми знаменитостями.

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

Фото: предоставлено организаторами

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Комментарии (1)

hutorspb
Костя Кинчев наверно лицом не вышел.
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