В Петербурге прошла премьера сериала «Седьмая симфония» о блокадном оркестре

Фото: предоставлено телеканалом «Россия» Поделиться Поделиться







На киностудии «Ленфильм» 26 октября прошла презентация многосерийного фильма «Седьмая симфония». Кино рассказывает об историческом событии в блокадном Ленинграде, когда зимой 1942 года Большой симфонический оркестр радиокомитета готовил к исполнению Седьмую симфонию Шостаковича.



предоставлено телеканалом «Россия»

«Наш фильм — это история не про Шостаковича и не про то, как он писал симфонию, — рассказал режиссер и соавтор сценария Александр Котт («Брестская крепость»). — Наш фильм про людей, которые ее исполняли. История про Карла Элиасберга, скромного и одновременно амбициозного, одержимого музыкой дирижера, которому было поручено собрать оркестр. Собрать восемьдесят профессиональных музыкантов после первой блокадной зимы в Ленинграде — это уже подвиг. Оркестр — это не просто люди, сидящие каждый по отдельности за своим инструментом, это единый организм, одно дыхание. Люди в оркестре сыгрываются годами, а тут надо было быстро собраться, отрепетировать и исполнить так, чтобы весь мир запомнил и понял, что город жив».



Первая серия 8-серийного телефильма заканчивается на том, что дирижеру Большого симфонического оркестра радиокомитета приходит телеграмма от Шостаковича, работавшего в то время в эвакуации в Куйбышеве. В послании композитор сообщает, что симфония готова. В руководстве города принимают решение, что для поддержания духа ленинградцев необходимо исполнить произведение в осажденном городе и доказать, что даже в нечеловеческих условиях блокады люди не сломлены. Вот только Шостакович написал произведение для большого, полноценного оркестра из 80 музыкантов, а от блокадного оркестра осталось «четыре калеки», как говорит в сериале Элиасберг (его играет Алексей Гуськов): кто-то умер от голода, кто-то ушел на фронт, а кто-то попал под бомбежку. По сюжету, в помощь дирижеру откомандировывают сотрудника НКВД Анатолия Серегина (Алексей Кравченко). У персонажа оказывается поломанная судьба и окаменевшее сердце: зрителю рассказывают, что в самом начале войны на глазах Серегина погибла вся его семья. И вот, несмотря на взаимное неприятие, интеллигентный дирижер и озлобленный чекист в кадре сообща ищут музыкантов в разоренном войной городе, чтобы обеспечить премьеру Седьмой симфонии, получившей имя «Ленинградской».



Фото: предоставлено телеканалом «Россия» Фото: предоставлено телеканалом «Россия» Фото: предоставлено телеканалом «Россия» Фото: предоставлено телеканалом «Россия» Фото: предоставлено телеканалом «Россия» Фото: предоставлено телеканалом «Россия» Фото: предоставлено телеканалом «Россия» Фото: предоставлено телеканалом «Россия» Фото: предоставлено телеканалом «Россия» Фото: предоставлено телеканалом «Россия» Фото: предоставлено телеканалом «Россия» Фото: предоставлено телеканалом «Россия» Фото: предоставлено телеканалом «Россия» Фото: предоставлено телеканалом «Россия» Фото: предоставлено телеканалом «Россия» Фото: предоставлено телеканалом «Россия» Фото: предоставлено телеканалом «Россия» Фото: предоставлено телеканалом «Россия» Фото: предоставлено телеканалом «Россия» Фото: предоставлено телеканалом «Россия» Фото: предоставлено телеканалом «Россия» Фото: предоставлено телеканалом «Россия» Фото: предоставлено телеканалом «Россия» Фото: предоставлено телеканалом «Россия» Поделиться Поделиться







Второстепенные, но яркие роли музыкантов оркестра сыграли Елизавета Боярская, Тимофей Трибунцев, Лидия Вележева и другие звезды российского кино.

Съемки «Седьмой симфонии» проходили в Петербурге и окрестностях. Декорации блокадного города были построены у Казанского собора и Академии художеств, на улицах и набережных, в парадных. На один день площадь перед Казанским была огорожена — там разбивали огород, где «сажали капусту» оркестранты. На территории рыбзавода в Новой Ладоге были построены деревянный пирс и декорации нескольких зданий, которые взорвали в сцене налета немецкой авиации.

Сцену легендарного концерта, во время которого исполнялась Седьмая симфония, снимали там же, где он состоялся в 1942 году — в Большом зале филармонии. Интерьер в помещении в целом сохранился, художникам пришлось лишь поработать над креслами зрительского зала, чтобы вернуть им аутентичный вид.

Продюсерами фильма стали Сергей Мелькумов, Алексей Гуськов, Александр Роднянский, Антон Златопольский. Премьера исторической драмы «Седьмая симфония» состоится в эфире телеканала «Россия» этой осенью.

