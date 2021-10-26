Российского военного приговорили к восьми годам колонии строгого режима за нападение с ножом

Волгоградский гарнизонный суд приговорил военнослужащего-контрактника к восьми годам в ИК строгого режима за нападение с ножом на мужчину, которого он подвозил домой. Последний мог погибнуть, однако вовремя получил медицинскую помощь.



Как сообщили 26 октября в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, в июне 26-летний осужденный и его сослуживец отдыхали в бане, где познакомились с мужчиной в состоянии алкогольного опьянения. Он попросил подвезти его до дома, однако по пути между военным и пассажиром возник конфликт.

