Российского военного приговорили к восьми годам колонии строгого режима за нападение с ножом

Волгоградский гарнизонный суд приговорил военнослужащего-контрактника к восьми годам в ИК строгого режима за нападение с ножом на мужчину, которого он подвозил домой. Последний мог погибнуть, однако вовремя получил медицинскую помощь.
Как сообщили 26 октября в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, в июне 26-летний осужденный и его сослуживец отдыхали в бане, где познакомились с мужчиной в состоянии алкогольного опьянения. Он попросил подвезти его до дома, однако по пути между военным и пассажиром возник конфликт.
Водитель оставил машину вблизи парка «Сказка», вышел и несколько раз ударил потерпевшего по лицу кулаком, после чего дважды ранил его ножом в спину и не менее 11 раз — в область шеи. Полагая, что новый знакомый скончался, он вытащил его из автомобиля и скрылся.
Отмечается, что мужчина все же выжил, так как ему вовремя оказали медицинскую помощь.
Военнослужащего признали виновным в покушении на убийство. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на восемь лет в колонии строгого режима.