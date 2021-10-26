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Российского военного приговорили к восьми годам колонии строгого режима за нападение с ножом

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Волгоградский гарнизонный суд приговорил военнослужащего-контрактника к восьми годам в ИК строгого режима за нападение с ножом на мужчину, которого он подвозил домой. Последний мог погибнуть, однако вовремя получил медицинскую помощь.

Как сообщили 26 октября в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, в июне 26-летний осужденный и его сослуживец отдыхали в бане, где познакомились с мужчиной в состоянии алкогольного опьянения. Он попросил подвезти его до дома, однако по пути между военным и пассажиром возник конфликт.

Водитель оставил машину вблизи парка «Сказка», вышел и несколько раз ударил потерпевшего по лицу кулаком, после чего дважды ранил его ножом в спину и не менее 11 раз — в область шеи. Полагая, что новый знакомый скончался, он вытащил его из автомобиля и скрылся.

Отмечается, что мужчина все же выжил, так как ему вовремя оказали медицинскую помощь.

Военнослужащего признали виновным в покушении на убийство. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на восемь лет в колонии строгого режима.

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Комментарии (2)

dmitry_spb
Надо было убить и расчленить, тогда бы получил 7 лет.
Аппаратчик мокрой классификации
Однако, до чего доводят споры относительно принадлежности крiма спустя почти восемь лет... Ну не о ценах, ведь, на макарошки, можно спорить с почти кадровым военным...
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