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На дорогах Петербурга очень плотно. Город встал в 8-балльных пробках

В Петербурге образовались 8-балльные пробки

Вечером вторника, 26 октября, петербургские водители застряли в 8-балльных пробках. Особенно плотно в центре и на набережных.

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По данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 7 часам вечера уровень загруженности дорог понизится до 7 баллов, уже к 8 часам составит 4 балла и продолжит снижаться.

«Покраснели» Каменноостровский и Лесной проспекты, развязка на площади Александра Невского. Также образовалась почти четырехкилометровая пробка на ЗСД от съезда на набережную Макарова до Богатырского проспекта.

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Похожая ситуация наблюдается сейчас в Москве: там пробки оцениваются в 9 баллов. Для столицы сегодняшний вечер — предпоследний перед локдауном, когда закроются магазины и рестораны.

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Комментарии (7)

266425062
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это. делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
266182335
Ну и при чем тут локдаун? Сейчас обычные 6 баллов из-за аварий.
265843015
Выехали по приколу бенз пожечь)
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