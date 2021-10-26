На дорогах Петербурга очень плотно. Город встал в 8-балльных пробках

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 7 часам вечера уровень загруженности дорог понизится до 7 баллов, уже к 8 часам составит 4 балла и продолжит снижаться.



«Покраснели» Каменноостровский и Лесной проспекты, развязка на площади Александра Невского. Также образовалась почти четырехкилометровая пробка на ЗСД от съезда на набережную Макарова до Богатырского проспекта.