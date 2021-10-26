Петербуржец, застреливший собутыльника, получил 10 лет колонии. Оружие он купил незаконно

Петербуржца признали виновным в незаконном ношении огнестрельного оружия и убийстве. Прокуратура Центрального района поддержала гособвинение, сообщает 26 октября пресс-служба ведомства.



Суд установил, что не позднее 30 января прошлого года мужчина незаконно купил пистолет и патроны. Оружие он возил с собой и использовал его во время пьяной ссоры в квартире на улице Тележной, 13.



Петербуржец дважды выстрелил в голову оппоненту, а затем несколько раз ударил его ножом в живот и в область головы. Потерпевший умер на месте. Виновника приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, в законную силу приговор еще не вступил.

