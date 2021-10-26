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Петербуржец, застреливший собутыльника, получил 10 лет колонии. Оружие он купил незаконно

Жителя Петербурга осудили за убийство и незаконное ношение пистолета

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Петербуржца признали виновным в незаконном ношении огнестрельного оружия и убийстве. Прокуратура Центрального района поддержала гособвинение, сообщает 26 октября пресс-служба ведомства.

Суд установил, что не позднее 30 января прошлого года мужчина незаконно купил пистолет и патроны. Оружие он возил с собой и использовал его во время пьяной ссоры в квартире на улице Тележной, 13.

Петербуржец дважды выстрелил в голову оппоненту, а затем несколько раз ударил его ножом в живот и в область головы. Потерпевший умер на месте. Виновника приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, в законную силу приговор еще не вступил.

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Комментарии (1)

stavrosmarauder
Покупка ствола, убийство- 10 лет, вот реальность великого народа, у которого стоит только на новости о дагах, а такое уже считает нормой
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