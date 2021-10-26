Россия может перенести часть пусков на французский космодром в Южной Америке

Часть пусков по российской федеральной космической программе в будущем может быть перенесена на космодром Куру во Французской Гвиане. Об этом во время онлайн-брифинга 26 октября заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.



По его словам, на 2022 год запланировано четыре запуска ракет «Союз» с французского космодрома Куру, расположенного в северо-восточной части Южной Америки. В 2021 году будет произведен еще один запуск в декабре. А в дальнейшем в Гвианский космический центр может быть перенесена часть федеральных пусков.