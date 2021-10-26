Россия может перенести часть пусков на французский космодром в Южной Америке

Часть пусков по российской федеральной космической программе в будущем может быть перенесена на космодром Куру во Французской Гвиане. Об этом во время онлайн-брифинга 26 октября заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
По его словам, на 2022 год запланировано четыре запуска ракет «Союз» с французского космодрома Куру, расположенного в северо-восточной части Южной Америки. В 2021 году будет произведен еще один запуск в декабре. А в дальнейшем в Гвианский космический центр может быть перенесена часть федеральных пусков.
«Это уникальная точка на экваторе, которая очень удобна с точки зрения выведения полезных нагрузок, и у нас есть комбинация, в том числе связанная с возможностью прямого выведения нашей ракеты без разгонного блока спутников связи», — сказал Рогозин.
Он добавил, что рассматривается и еще один вариант использования стартовой площадки Куру — придание комплексу пилотируемого статуса. Для этого потребуется «небольшая доработка мобильной башни обслуживания». Тогда на космодром Куру можно будет перенести, например, космический туризм.