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Россия может перенести часть пусков на французский космодром в Южной Америке

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Часть пусков по российской федеральной космической программе в будущем может быть перенесена на космодром Куру во Французской Гвиане. Об этом во время онлайн-брифинга 26 октября заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, на 2022 год запланировано четыре запуска ракет «Союз» с французского космодрома Куру, расположенного в северо-восточной части Южной Америки. В 2021 году будет произведен еще один запуск в декабре. А в дальнейшем в Гвианский космический центр может быть перенесена часть федеральных пусков.

«Это уникальная точка на экваторе, которая очень удобна с точки зрения выведения полезных нагрузок, и у нас есть комбинация, в том числе связанная с возможностью прямого выведения нашей ракеты без разгонного блока спутников связи», — сказал Рогозин.

Он добавил, что рассматривается и еще один вариант использования стартовой площадки Куру — придание комплексу пилотируемого статуса. Для этого потребуется «небольшая доработка мобильной башни обслуживания». Тогда на космодром Куру можно будет перенести, например, космический туризм.

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Комментарии (4)

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И снится нам не рокот космодрома…Запустите оттуда в космос экипаж из Рогозина, того, кто его рулить посадил и Терешковой, в один конец. Или финита ля комедия даже советскому наследию по космическим программам придет очень быстро.
Редиска Здесь
Нахрена тогда свой космодром строили?
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