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«У красоты нет и не может быть размера». Российский Vogue впервые поместил на обложку плюс-сайз-модель

Плюс-сайз-модель впервые появилась на обложке российского Vogue

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Голландка Джилл Кортлев запечатлена на обложке ноябрьского номера Vogue. Российский журнал впервые в качестве заглавной героини выбрал плюс-сайз-модель.

Обложка журнала опубликована в официальном «Инстаграме» Vogue 26 октября. «Встречайте обложку ноябрьского номера Vogue, героиней которой стала Джилл Кортлев — бодипозитивная модель, дебютировавшая на шоу Alexander McQueen осенью 2018 года и доказывающая — у красоты нет и не может быть размера», — говорится в посте.

За 7 часов публикация собрала больше 29 500 лайков. Джилл Кортлев стала первой плюс-сайз-моделью, которая представила на подиуме коллекции Fendi и Versace. Она начинала карьеру как модель со стандартными для индустрии параметрами, сейчас при росте 175 сантиметров её параметры 93–78–106.

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Комментарии (12)

SERGEY111
Ну хоть что то - а то я думал очередную доску для пола в предбаннике покажут .
bebop
а с лицом точно все ок?
Владислав М
Такими темпами, скоро на обложках появятся и настоящие жирухи со складками. Зачем меньше жрать и худеть, если можно просто признать жирноту красотой!)))
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