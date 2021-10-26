«У красоты нет и не может быть размера». Российский Vogue впервые поместил на обложку плюс-сайз-модель

Голландка Джилл Кортлев запечатлена на обложке ноябрьского номера Vogue. Российский журнал впервые в качестве заглавной героини выбрал плюс-сайз-модель.
Обложка журнала опубликована в официальном «Инстаграме» Vogue 26 октября. «Встречайте обложку ноябрьского номера Vogue, героиней которой стала Джилл Кортлев — бодипозитивная модель, дебютировавшая на шоу Alexander McQueen осенью 2018 года и доказывающая — у красоты нет и не может быть размера», — говорится в посте.
За 7 часов публикация собрала больше 29 500 лайков. Джилл Кортлев стала первой плюс-сайз-моделью, которая представила на подиуме коллекции Fendi и Versace. Она начинала карьеру как модель со стандартными для индустрии параметрами, сейчас при росте 175 сантиметров её параметры 93–78–106.