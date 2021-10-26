Майор полиции заставлял подчиненных оплачивать штрафы за нарушителей

Глава МВД по Республике Тыва назначил проведение служебной проверки в отношении майора полиции, который, как предполагается, заставлял подчиненных оплачивать штрафы за нарушителей.
Как сообщает 26 октября телеграм-канал Baza, замначальника полиции по охране общественного порядка отдела МВД «Улуг-Хемский» заявил подчиненным, что если они хотят в отпуск, то все выписанные ими штрафы должны быть оплачены. Когда этого не делал нарушитель, полицейским приходилось платить из своего кармана. Таким образом, майор мог выслуживаться перед начальством.
Схему вычислили сотрудники ОРЧ собственной безопасности республиканского МВД. «В случае если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен со службы по отрицательным мотивам и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством. Его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — заявили в пресс-службе ведомства.