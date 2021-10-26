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Майор полиции заставлял подчиненных оплачивать штрафы за нарушителей

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Глава МВД по Республике Тыва назначил проведение служебной проверки в отношении майора полиции, который, как предполагается, заставлял подчиненных оплачивать штрафы за нарушителей.

Как сообщает 26 октября телеграм-канал Baza, замначальника полиции по охране общественного порядка отдела МВД «Улуг-Хемский» заявил подчиненным, что если они хотят в отпуск, то все выписанные ими штрафы должны быть оплачены. Когда этого не делал нарушитель, полицейским приходилось платить из своего кармана. Таким образом, майор мог выслуживаться перед начальством.

Схему вычислили сотрудники ОРЧ собственной безопасности республиканского МВД. «В случае если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен со службы по отрицательным мотивам и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством. Его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — заявили в пресс-службе ведомства.

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Комментарии (5)

Редиска Здесь
Если подчиненные оплачивали эти штрафы - то явно не из своей зарплаты. Наверное, шеф знал о каких-то дополнительных доходах своих подчиненных...
мухомор
чего-то муть какая-то.
сбором штрафов и соответственно показатели собираемости вообще к ГИБДД не относятся. поэтому очень странно, что командир таким образом показатели улучшал.
чую в это просто пирамиду сбора подати с автовладельцев так интерпретировали в следственных действах, когда вскрылась куча неизвестной наличности. что бы не раскручивать дело о о вымогательстве взяток, дачи взятки должностному лицу, организованной преступной группе и т.п. всё закрыли ширмой мелкого административного правонарушения и Робин Гуда в погонах..
Evgeniy Opel_Reshetov
Этого майора нужно к награде представить.
Если бы всех гаишников, напаскудивших с неправомерным оформлением штрафов заставить оплачивать эти штрафы порядка в стране будет больше.
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