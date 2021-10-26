Александр Дюков и Андрей Аршавин наградили победителей и призеров первого сезона ЮФЛ Северо-Запад

Первым чемпионом в истории ЮФЛ Северо-Запад стала команда ЦПМФ «Балтика». Калининградцы получили право сыграть на финальном турнире Первенства России среди юношей до 16 лет. Серебряные медали выиграл еще один коллектив из Калининграда — СШОР-5, а бронзовые — СШ-7 из Петрозаводска. Медали вручили президент РФС Александр Дюков, заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева и президент МРО «Северо-Запад» Елена Илюхина.

Церемония награждения победителей, призеров и лучших игроков первого сезона ЮФЛ Северо-Запад состоялась 25 октября в технологическом кластере «Цифергауз» в Новой Голландии.

Лучших игроков турнира награждал экс-футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин. Больше всего индивидуальных трофеев получили игроки СШОР-5: Александр Краснопевцев стал лучшим вратарем, Кирилл Степанов — лучшим нападающим, а Иван Кожухов получил призы как лучший бомбардир и игрок сезона. Лучшим защитником признали Павла Иванова из СШ-7, лучшим полузащитником — Ивана Толочко из «Балтики».



Любовь Совершаева также наградила лучшего судью и лучшего инспектора сезона: Никиту Новикова и Александра Дуденкова, соответственно. Оба представляют Петрозаводск.