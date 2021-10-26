«Оторвало балансиры, и на спуске кончились тормоза». Самосвал с песком завалился на Дороге жизни

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Дороге жизни, у перекрестка с Колтушским шоссе, опрокинулся на бок самосвал Iveco, груженный песком. Машину развернуло поперек дороги, и она перегородила левую полосу в сторону области, а груз оказался на проезжей части. Судя по кадрам с места ДТП, по дороге самосвал снес еще и часть забора «Дома авиаторов».
Со слов очевидцев, авария произошла из-за проблем с тормозами. «Водитель жив-здоров. Аккуратно объехал машины, которые стояли на светофоре, и завалился на бок. Оторвало балансиры, и на спуске кончились тормоза», — пишет Максим.
По предварительным данным «Фонтанки», ДТП обошлось без пострадавших. Движение на Дороге жизни в районе места аварии затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», плотный затор начинается перед Александровской улицей и тянется до перекрестка с Колтушским шоссе, и на Колтушском тоже собралась пробка к перекрестку, которая тянется от Садового переулка.