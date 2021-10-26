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«Оторвало балансиры, и на спуске кончились тормоза». Самосвал с песком завалился на Дороге жизни

Самосвал с песком перевернулся и собрал пробку на Дороге жизни

Груженный песком самосвал опрокинулся на перекрестке во Всеволожске Ленинградской области. Со слов очевидцев, причиной стала техническая неисправность.

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Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Дороге жизни, у перекрестка с Колтушским шоссе, опрокинулся на бок самосвал Iveco, груженный песком. Машину развернуло поперек дороги, и она перегородила левую полосу в сторону области, а груз оказался на проезжей части. Судя по кадрам с места ДТП, по дороге самосвал снес еще и часть забора «Дома авиаторов».

Со слов очевидцев, авария произошла из-за проблем с тормозами. «Водитель жив-здоров. Аккуратно объехал машины, которые стояли на светофоре, и завалился на бок. Оторвало балансиры, и на спуске кончились тормоза», — пишет Максим.

По предварительным данным «Фонтанки», ДТП обошлось без пострадавших. Движение на Дороге жизни в районе места аварии затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», плотный затор начинается перед Александровской улицей и тянется до перекрестка с Колтушским шоссе, и на Колтушском тоже собралась пробка к перекрестку, которая тянется от Садового переулка.

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Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (2)

DEMOMON
Осталось только выяснить, что же такое балансиры.
мухомор
у них не балансиры оторвало, а совесть.
все эти самосвалы и тонары эксплуатируются на убой.
никакого техосмотра и техобслуживания.
пока машина едет она считается исправной.
а любой простой это убытки.
то же самое с резиной. пока есть контакт с асфальтом значит есть резина. ну не новую же резину покупать. она же денег стоит. а наварку разорвёт под перегрузом. поэтому ездят до корда.
такая лёгкая людоедская схема бизнеса.
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