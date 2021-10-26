На Старообрядческой 20 человек поднимали упавшую лошадь

Об операции 26 октября рассказали в подразделении поисково-спасательного отряда «Экстремум» «Кошкиспас». Клич о помощи бросили по соцсетям накануне вечером, в конюшню на Старообрядческой улице съехались почти двадцать человек: спасатели, помощники, конюхи, сочувствующие и ветеринар, который поддерживал убывающие силы лошади и контролировал подъём.

В паблике «ВНД78 — Взаимопомощь на дорогах СПб и ЛО», участники которого также откликнулись на призыв, сообщили , что лошадь на днях выкупили у представителей кочевого народа. Заботы она, похоже, не знала: животное было истощено, ослаблено. Всё это наложилось на возраст, и кобыла упала.

«В общем, легла и не встала. А как мы помним, лежать лошадке долго категорически нельзя, — рассказывают в «Кошкиспас», добавляя, что работу существенно осложняла теснота. — Веревки, блоки, карабины, стропы, лестница, еще стропы и еще блоки... Поднять 400+ кг не шутка».

К полуночи кобылица была на ногах. «Будет жить, если все получится», — подытожила в комментариях инициировавшая подъём Динара.

