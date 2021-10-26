Суд отправил в колонию разбойников, которые обчистили квартиру «наркофермера» на Обводном

О приговоре 26 октября сообщает прокуратура. Дело Никиты Калашникова, Виктора Брезгунова и Владимира Акашева с апреля слушал Ленинский райсуд, во вторник их признали виновными в разбойном нападении с незаконным проникновением в жилище (часть 3 статьи 162 УК).



Как установлено, Калашникову, Брезгунову и Акашеву незадолго до полуночи 5 июля прошлого года открыл дверь один из жильцов коммунальной квартиры на набережной Обводного канала, 183, поверивший, что пришли соседи. Почти сразу он оказался на полу. Следующие три часа он провёл, пристёгнутым наручниками ещё к трём жильцам. Визитёры размахивали перед их лицами пистолетом, который потерпевшие приняли за травматическую «ОСУ», замахивались на них гантелями, требовали ключи от комнат и искали деньги.

