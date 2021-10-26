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Суд отправил в колонию разбойников, которые обчистили квартиру «наркофермера» на Обводном

Более тринадцати лет лишения свободы на троих получили незваные гости, похозяйничавшие в коммуналке в Адмиралтейском районе Петербурга. Они не один час безуспешно искали в комнатах богатства.

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О приговоре 26 октября сообщает прокуратура. Дело Никиты Калашникова, Виктора Брезгунова и Владимира Акашева с апреля слушал Ленинский райсуд, во вторник их признали виновными в разбойном нападении с незаконным проникновением в жилище (часть 3 статьи 162 УК).

Как установлено, Калашникову, Брезгунову и Акашеву незадолго до полуночи 5 июля прошлого года открыл дверь один из жильцов коммунальной квартиры на набережной Обводного канала, 183, поверивший, что пришли соседи. Почти сразу он оказался на полу. Следующие три часа он провёл, пристёгнутым наручниками ещё к трём жильцам. Визитёры размахивали перед их лицами пистолетом, который потерпевшие приняли за травматическую «ОСУ», замахивались на них гантелями, требовали ключи от комнат и искали деньги.

Сорвать куш не удалось. В списке похищенного пара смартфонов за 15 и 20 тысяч рублей, золотой браслет почти такой же цены. Будущий наркотик, который бережно растил один из потерпевших, преступников в отличие от полицейских не заинтересовал.

Общий ущерб едва превысил 180 тысяч рублей, делить пришлось на шестерых. Кроме Калашникова, Брезгунова и Акашева, в деле есть ещё трое неустановленных лиц.

Фигуранты получили по 4 с половиной года в колонии строгого режима каждый.

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