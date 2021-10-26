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Дело «билетной мафии» предварительно раскрыто. Им занималась следователь, которую убил молодой петербуржец

МВД: Предварительное расследование уголовного дела «билетной мафии» завершено

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Следственный департамент МВД РФ закончил предварительное расследование дела «билетной мафии». Оно было возбуждено подполковником юстиции Евгенией Шишкиной, которую в 2018 году застрелил молодой петербуржец.

Как сообщает 26 октября пресс-служба ведомства, установлено, что с 2013 по 2014 год группировка незаконно оформляла электронные билеты от лица коммерческих организаций, получая доступ к «компьютерной информации». Затем они возвращали их в железнодорожных кассах и получали наличные.

Преступники работали в Петербурге, Москве и Подмосковье, Уфе и Новосибирске. Они использовали анонимные прокси-серверы, оформленные на третьих лиц банковские карты, регулярно меняли номера телефонов. В итоге «билетная мафия» причинила ущерб 31 компании на сумму более 17 миллионов рублей.

Пятерых фигурантов признали виновными и приговорили к длительным срокам. Еще 22-м сообщникам предъявили обвинения по ст. 159.6 и ст. 210 УК РФ – за мошенничество в сфере компьютерной информации и участие в преступном сообществе.

«Для сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации окончание предварительного расследования по уголовным делам, которые вела Евгения Шишкина, привлечение виновных лиц к ответственности – дань памяти погибшей, которая для коллег останется навечно в строю», – отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Старшего следователя по особо важным делам МВД, подполковника полиции Евгению Шишкину убили у её дома в селе Архангельское Московской области. Женщину застрелили из переделанного под стрельбу боевыми патронами травматического пистолета.

Исполнителя этого преступления — Абдулазиза Абдулазизова — осенью 2019-го приговорили к 14 годам заключения в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

Соучастник, которому на момент преступления не было 18-ти, получил 9,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Помимо этого, удовлетворён иск о возмещении морального вреда на сумму 1 млн рублей.

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Комментарии (3)

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Из-за 17 миллионов рублей "заказали" следователя? Мало верится.
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