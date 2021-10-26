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Под Курганом пытались убить зампрокурора, протащив на удавке за машиной. Подозреваемый — местный фермер

В Курганской области возбудили уголовное дело о покушении на убийство зампрокурора

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В Курганской области возбудили дело о покушении на убийство заместителя районного прокурора. Подозревают в этом местного фермера, сообщает 26 октября Znak.com со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительным данным, мужчины поссорились 13 октября на стоянке возле кафе «Светлана» в поселке Гравийный. Якобы фермер избил зампрокурора, затем накинул ему на шею петлю из буксировочного троса и привязал один конец к машине. Сев в автомобиль, он протащил оппонента по земле несколько метров, затем остановился и вышел. Эти действия попали на камеры видеонаблюдения.

Через несколько дней было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, которое передали в региональное управление Следственного комитета. Скоро был задержан подозреваемый — 37-летний глава местного фермерского хозяйства. 20 октября его отправили под домашний арест, но прокуратура обжаловала решение: мужчине грозит арест уже настоящий.

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Комментарии (1)

alexadmin
Категорически осуждаю этот варварский акт. Привязывать за ногу было бы значительно безопаснее для здоровья.
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