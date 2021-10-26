Под Курганом пытались убить зампрокурора, протащив на удавке за машиной. Подозреваемый — местный фермер

В Курганской области возбудили дело о покушении на убийство заместителя районного прокурора. Подозревают в этом местного фермера, сообщает 26 октября Znak.com со ссылкой на правоохранительные органы.



По предварительным данным, мужчины поссорились 13 октября на стоянке возле кафе «Светлана» в поселке Гравийный. Якобы фермер избил зампрокурора, затем накинул ему на шею петлю из буксировочного троса и привязал один конец к машине. Сев в автомобиль, он протащил оппонента по земле несколько метров, затем остановился и вышел. Эти действия попали на камеры видеонаблюдения.

