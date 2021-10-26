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В Ростове мать выбросила свою четырехлетнюю дочь из окна

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Жительница Ярославской области задержана по делу о покушении на убийство собственной четырехлетней дочери. Об этом 26 октября сообщается на сайте регионального СУ СК.

«По версии следствия, подозреваемая, находясь в квартире одного из домов по улице Первомайской города Ростова, с целью причинения смерти, выбросила из окна третьего этажа свою четырехлетнюю дочь. В настоящее время ребенок госпитализирован в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

25-летняя женщина находится в изоляторе, следствие намеревается ходатайствовать о заключении ее под стражу.

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Комментарии (3)

Денеб
Вот до чего власть довела народ! Полная безнадёга......
Danik
25 лет. Вся жизнь здесь, в этой России, с этими управленцами. И с этой моралью! Результат полная бездуховность. Дети нужны для материнского капитала...
Ну-ну! То ли еще будет!
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