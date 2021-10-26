В Ростове мать выбросила свою четырехлетнюю дочь из окна

Жительница Ярославской области задержана по делу о покушении на убийство собственной четырехлетней дочери. Об этом 26 октября сообщается на сайте регионального СУ СК.



«По версии следствия, подозреваемая, находясь в квартире одного из домов по улице Первомайской города Ростова, с целью причинения смерти, выбросила из окна третьего этажа свою четырехлетнюю дочь. В настоящее время ребенок госпитализирован в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.



25-летняя женщина находится в изоляторе, следствие намеревается ходатайствовать о заключении ее под стражу.

