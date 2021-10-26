Дом баскетболиста петербургского «Зенита» Дмитрия Кулагина обокрали. Но игрок сосредоточен на Евролиге

Известно, что злоумышленники проникли в дом, выдавив окно на цокольном этаже. В итоги они вынесли наличные деньги, часы и ювелирные украшения на миллион рублей. Общий ущерб составил около двух миллионов рублей.



Как уточнили источники «Фонтанки», несмотря на произошедшее, вся семья Дмитрия находится в хорошем психологическом состоянии. Сам он целиком и полностью сосредоточен на ближайших играх Евролиги. 27 октября «Зенит» встречается с мадридским «Реалом», а 29-го — с «Басконией». Обе игры пройдут в Санкт-Петербурге.

