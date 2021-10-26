Рамзан Кадыров предложил измерить его скорость за новый iPhone

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров решил раскрутить свой Instagram подобно популярным блогерам. На своей страничке он разыгрывает новый iPhone. Чтобы его получить, необходимо угадать, с какой скоростью бежит Кадыров на видео. Ролик глава Чечни опубликовал в полдень 26 октября. Определиться с ответом нужно до полуночи.



«Ну, сейчас мы узнаем, кто из вас провёл много времени на беговой дорожке», — написал Рамзан Кадыров.

