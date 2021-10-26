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Рамзан Кадыров предложил измерить его скорость за новый iPhone

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров решил раскрутить свой Instagram подобно популярным блогерам. На своей страничке он разыгрывает новый iPhone. Чтобы его получить, необходимо угадать, с какой скоростью бежит Кадыров на видео. Ролик глава Чечни опубликовал в полдень 26 октября. Определиться с ответом нужно до полуночи.

«Ну, сейчас мы узнаем, кто из вас провёл много времени на беговой дорожке», — написал Рамзан Кадыров.

Кадыров часто показывает в своих соцсетях, как занимается спортом в клубе «Ахмат», и не только. Год назад, например, он подрался с Александром Емельяненко, после чего тот заявил, что глава Чечни его не жалел и бил жёстко.

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Комментарии (6)

teodor
похоже совсем ему скучно
VKuser678560
во пацану заняться нечем, бабки с москвы капают исправно, чем бы заняться после обеда
VKuser7697873
Чё, у кадырки рейтинг из трусов до пяток упал? Фонтань, на хрена эту чущь на ленту ставишь? Или кадырка бабла заслал?
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