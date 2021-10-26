Пока в Ленобласти идёт снег и мёрзнут лисички, в Петербурге хмель удерживает «буханку» в лете

Конец октября в Петербурге и Ленобласти по привычке воспринимается монотонно-тусклым, но на деле природа в эти дни очень многообразна. Местами бывает уже почти зима, а где-то ещё совсем лето.



Хмель, поселившийся на крыше УАЗа у Обводного канала, продолжает зеленеть и плодоносить. «Буханку с зеленью» заметил в историческом районе фотограф «Фонтанки».

