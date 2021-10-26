Пока в Ленобласти идёт снег и мёрзнут лисички, в Петербурге хмель удерживает «буханку» в лете

Конец октября в Петербурге и Ленобласти по привычке воспринимается монотонно-тусклым, но на деле природа в эти дни очень многообразна. Местами бывает уже почти зима, а где-то ещё совсем лето.
Хмель, поселившийся на крыше УАЗа у Обводного канала, продолжает зеленеть и плодоносить. «Буханку с зеленью» заметил в историческом районе фотограф «Фонтанки».
Тем временем в 250 километрах от города, в Бокситогорском районе Ленобласти, вчера выпал обильный снег. Правда, долго он не продержался.
В лесах же до сих пор можно найти грибы. Лисички уже подмерзают, но их всё ещё хватает на суп, рассказывают подписчики сообщества «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».
Температура в Петербурге, по данным центра «Фобос», 26 октября на 2–3 градуса превышает климатическую норму (7–9 градусов в городе и 5–10 в области). Это влияние тёплого сектора североатлантического циклона.