«Народ мрёт и мрёт от этого МРОТа». Госдума пошумела про повышение минимального размера оплаты труда

«МРОТ — 42% от медианной заработной платы, рассчитанной Росстатом за прошлый год (32 422 рубля. — Прим. ред.). С 1 января 2022 года предлагается установить МРОТ в сумме 13 617 рублей, с ростом 825 рублей к текущему году. Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 2,7 млн работников. Треть бюджетных расходов возвратится в бюджетную систему РФ в виде уплаты страховых взносов, НДФЛ», — рассказала заместитель министра труда и соцзащиты РФ Елена Мухтиярова.

Фото: duma.gov.ru Поделиться Поделиться







По словам Мухтияровой, казне это решение обойдётся в 17 млрд рублей. В текущем году МРОТ составляет 12 792 рубля в месяц.

Законопроект правительства вызвал массу вопросов от «парламентской оппозиции». Депутат от КПРФ Николай Иванов спросил, поддерживает ли замминистра идею привязать индексацию МРОТ не к данным Росстата, а к реальной динамике роста цен в стране. Мухтиярова ответила, что это «возможно обсуждать».

«Правительство игнорирует поручения президента. Взять и посадить чиновников на месяц пожить на этот МРОТ. У нас есть Академия госслужбы при президенте. У них есть прекрасная лаборатория. Мы имеем право заказывать аналитические работы. Сделаны два исследования. Написано, что МРОТ на 1 июля прошлого года должен был соответствовать 32 000 рублей! 13 600 и 32 000 — это совершенно разные вещи. Олигархи не желают эти вопросы поднимать. Если считать по международной методике, то у нас 70% населения живет в нищете или рядом. Надо менять методику!» — заявил, в свою очередь, член КПРФ Николай Коломийцев, чем сорвал аплодисменты в зале.



В ответ член «Единой России» Андрей Исаев заявил, что во втором созыве Госдумы не было «ЕР», но были левые, которые передали ей МРОТ в 3 доллара США.

«Именно президент и «Единая Россия» начали последовательную работу по повышению МРОТ до уровня прожиточного минимума. Уже в 2001 году мы закрепили это в Трудовом кодексе. Вы [КПРФ] это не поддержали. В прошлом году это было закреплено в Конституции. Вы [КПРФ] это тоже не поддержали. МРОТ — это минимальная гарантия. Мы устанавливаем самую минимальную планку. Выше МРОТ должна быть минимальная зарплата в регионах. Ко второму чтению мы внимательно посмотрим на инфляцию, чтобы реальная покупательная способность не сократилась», — заявил Исаев с трибуны.

Независимый депутат от Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева заявила, что медианная зарплата в расчётах правительства отличается от реальной средней.

«По данным за 2019–2020 годы медианная зарплата всё больше отклоняется от средней зарплаты. Если в 2019-м медианная составляла 72% от средней, то уже в 2020-м — 63% от средней. Ваши методики как минимум должны быть откорректированы. Объём средств, который понадобится, — 17 миллиардов в государственной занятости и столько же в частной», — отметила экономист Дмитриева.



Депутат от Санкт-Петербурга, член фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов заявил, что законопроект отвечает на вопрос «быть ли выходу из кошмарного капитализма?».

«Народ говорит, что мрёт и мрёт от этого МРОТа. Он мизерный, жалкий, ничтожный, скудный. Назовите честно. В странах, куда мы рвёмся с прорывом, это за один день минимальный гарантированный размер оплаты труда! Это даже не капитализм, а развитой феодализм! Вот что вы закрепляете этим МРОТом! 31 000 — МРОТ по расчётам академиков наук! Увеличили на 800 рублей? Это как палачу вместо зарплаты в виде верёвки дали ещё кусочек мыла», — возмутился Нилов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин после дискуссии заметил, что регионы вправе принимать свои решения, а частный бизнес «жадничает».

«Есть возможности — рассмотрите. У нас многие регионы имеют такую возможность. Но и самое главное — работодатели. Посмотрите, большое количество работодателей, имея возможность повысить МРОТ, начисляют зарплату в конвертах, используя серые схемы. А при этом спортивные дорогие автомобили по 20 миллионов. Возможно, надо вводить уголовную ответственность для таких руководителей. МРОТ — действительно очень маленькая сумма. Признаём. Но при этом бессовестные люди во главе трудовых коллективов, имея возможность повышать зарплату, не делают этого», — заявил Володин.



В итоге против законопроекта проголосовали 30 депутатов, еще 10 воздержались. Тем не менее документ был принят большинством голосов. 375 высказались «за».

Фото: duma.gov.ru Поделиться Поделиться





