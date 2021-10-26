«Вы поддержали абсолютно мерзкий комментарий». Студенты Высшей школы «Останкино» рассказали об отчислении за лайки

Пропуска шестерых студентов Высшей школы кино и телевидения «Останкино» в Москве заблокировали за лайки в Интернете. Администрации не понравилось, что учащиеся поддержали пост с критикой заведения.
Как сообщила «Подъёму» студентка Алина Темирчиева 26 октября, она поставила лайк комментарию анонимного пользователя под постом в официальном аккаунте «Останкино» в «Инстаграме».
«Интересная ситуация. Мы платим, а занятия не проводятся! Хотя большинство людей работают до 4 числа на удаленке. У моей группы пропадает в этом месяце 3 занятия!!! Вопрос, за что мы платим НЕ маленькие деньги?? Делайте тогда каникулы по оплате обучения, раз вы не можете проводить занятия удаленно!» — говорилось в комментарии (орфография и пунктуация в нём сохранены).
«Я увидела комментарий девушки, которая писала о том, что у неё пропали занятия, и решила просто по-человечески её поддержать, — объяснила Темирчиева. — Через 3 минуты после того, как поставила лайк, я получила сообщение от администратора группы, предположительно учредителя [Александра Кузнецова], о том, что мы больше не будем обучаться в школе. Сам коммент удалили, но заскринили «лайкеров» и решили отчислить. На связь с нами директор так и не вышла».
Студентка опубликовала ответ администрации, где говорилось, что учащиеся «поддержали абсолютно отвратительный комментарий о школе». После публикаций в СМИ аккаунт школы в «Инстаграме» закрыли. Директор Любовь Соколова отказалась комментировать «Подъёму» отчисление студентов.
Проводивший в школе «Останкино» мастер-классы телеведущий Владимир Познер назвал ситуацию с отчислением студентов «довольно странным методом улаживания какого-то недовольства». «Я бы сказал, что такая реакция останкинской школы — это абсолютное безобразие», — добавил он.