«Вы поддержали абсолютно мерзкий комментарий». Студенты Высшей школы «Останкино» рассказали об отчислении за лайки

Пропуска шестерых студентов Высшей школы кино и телевидения «Останкино» в Москве заблокировали за лайки в Интернете. Администрации не понравилось, что учащиеся поддержали пост с критикой заведения.



Как сообщила «Подъёму» студентка Алина Темирчиева 26 октября, она поставила лайк комментарию анонимного пользователя под постом в официальном аккаунте «Останкино» в «Инстаграме».



«Интересная ситуация. Мы платим, а занятия не проводятся! Хотя большинство людей работают до 4 числа на удаленке. У моей группы пропадает в этом месяце 3 занятия!!! Вопрос, за что мы платим НЕ маленькие деньги?? Делайте тогда каникулы по оплате обучения, раз вы не можете проводить занятия удаленно!» — говорилось в комментарии (орфография и пунктуация в нём сохранены).

