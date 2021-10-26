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«Вы поддержали абсолютно мерзкий комментарий». Студенты Высшей школы «Останкино» рассказали об отчислении за лайки

Познер назвал безобразием отчисление студентов школы телевидения «Останкино» за лайки

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Пропуска шестерых студентов Высшей школы кино и телевидения «Останкино» в Москве заблокировали за лайки в Интернете. Администрации не понравилось, что учащиеся поддержали пост с критикой заведения.

Как сообщила «Подъёму» студентка Алина Темирчиева 26 октября, она поставила лайк комментарию анонимного пользователя под постом в официальном аккаунте «Останкино» в «Инстаграме».

«Интересная ситуация. Мы платим, а занятия не проводятся! Хотя большинство людей работают до 4 числа на удаленке. У моей группы пропадает в этом месяце 3 занятия!!! Вопрос, за что мы платим НЕ маленькие деньги?? Делайте тогда каникулы по оплате обучения, раз вы не можете проводить занятия удаленно!» — говорилось в комментарии (орфография и пунктуация в нём сохранены).

«Я увидела комментарий девушки, которая писала о том, что у неё пропали занятия, и решила просто по-человечески её поддержать, — объяснила Темирчиева. — Через 3 минуты после того, как поставила лайк, я получила сообщение от администратора группы, предположительно учредителя [Александра Кузнецова], о том, что мы больше не будем обучаться в школе. Сам коммент удалили, но заскринили «лайкеров» и решили отчислить. На связь с нами директор так и не вышла».

Студентка опубликовала ответ администрации, где говорилось, что учащиеся «поддержали абсолютно отвратительный комментарий о школе». После публикаций в СМИ аккаунт школы в «Инстаграме» закрыли. Директор Любовь Соколова отказалась комментировать «Подъёму» отчисление студентов.

Проводивший в школе «Останкино» мастер-классы телеведущий Владимир Познер назвал ситуацию с отчислением студентов «довольно странным методом улаживания какого-то недовольства». «Я бы сказал, что такая реакция останкинской школы — это абсолютное безобразие», — добавил он.

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Комментарии (6)

AndrewBarsik
Такое впечатление, что для всех, кого назначили хотя бы заведующим общественным туалетом, законы перестают существовать. Желание "руководителей" решать чужие судьбы простым волеизъявлением, не оглядываясь на право, делает их похожими на психопатов-маньяков, считающих себя вправе распоряжаться чужими жизнями.
Hans-Christian
Зачем заводить учётку в соцсетях под реальными данными? Заводите что-нибудь типа Kevin Kostner и будет вам счастье 😉.
EugenPark
взяли мастер класс у запесца?
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