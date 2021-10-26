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«Тихо вышла замуж за простолюдина». Японская принцесса Мако потеряла титул после свадьбы

Японская принцесса вышла замуж за «простолюдина» и лишилась титула

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Японская принцесса Мако лишилась титула, выйдя замуж за Кэя Комуро, вместе с которым училась в Международном христианском университете Токио. Некоторые осудили их союз, сообщает 26 октября Associated Press.

Пара не стала устраивать пышное торжество — просто расписалась и организовала пресс-конференцию. Свадьба была назначена еще три года назад, но ее пришлось отложить из-за «финансового спора» с участием матери жениха.

Мако — дочь наследного принца Японии Акисино и внучка императора Акихито — отказалась от приданого в 140 миллионов иен (1,23 миллиона долларов), которое полагалось ей как представительнице императорского дома. Издание отмечает, что она — первый член императорской семьи со времен Второй мировой, кто отказался от этих денег. Невеста пояснила, что не приняла их в знак протеста против мнений о том, что жених ее недостоин.

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Комментарии (3)

hal9000
Мировая баба...!..)...принцессам ещё проще...они могут такое сделать...а вот принцу неполучится...ему придется жениться только на той которую укажут..выбора неособо...принц скажет-фуу мама..ну она же некрасивая..в носу ковыряется...толстая...пукает...а мама скажет-нет сын..ты должен..ты же принц..она из высшего общества...а принц скажет-Ну мама...ну не хочу я ее видеть даже...ну папа скажи ей ..я не могу ее даже рядом переносить
22ilves
Судя по фотографии - очень милая пара.
VKuser1708951
Молодец! Не в фантиках счастье!
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