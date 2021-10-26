«Тихо вышла замуж за простолюдина». Японская принцесса Мако потеряла титул после свадьбы

Японская принцесса Мако лишилась титула, выйдя замуж за Кэя Комуро, вместе с которым училась в Международном христианском университете Токио. Некоторые осудили их союз, сообщает 26 октября Associated Press.



Пара не стала устраивать пышное торжество — просто расписалась и организовала пресс-конференцию. Свадьба была назначена еще три года назад, но ее пришлось отложить из-за «финансового спора» с участием матери жениха.



Мако — дочь наследного принца Японии Акисино и внучка императора Акихито — отказалась от приданого в 140 миллионов иен (1,23 миллиона долларов), которое полагалось ей как представительнице императорского дома. Издание отмечает, что она — первый член императорской семьи со времен Второй мировой, кто отказался от этих денег. Невеста пояснила, что не приняла их в знак протеста против мнений о том, что жених ее недостоин.

