Спивакова и Варнава покажут любовный Lockdown в Александринке

Тристан и Изольда не знали слово «локдаун». Но возможно, если бы их жизнь сложилась иначе и спустя тридцать лет после первой встречи они были бы вместе, герои столкнулись бы с кризисом и «локдауном» эмоциональным, несмотря на любовный напиток.

Фантазировать на тему того, могли бы персонажи средневековых романов счастливо прожить вместе до старости или не сумели бы оставаться бережными друг к другу, на Новой сцене Александринского театра будут 1 ноября. В 19:30 к публике выйдут актрисы Сати Спивакова и Екатерина Варнава. К ним присоединится Ирада Берг, идеолог проекта «Чтения со смыслом».

Режиссёром драматургического этюда Lockdown выступила Алла Дамскер, телеведущая, выпускница РГИСИ, постановщик спектакля «1926» с Елизаветой Боярской в одной из главных ролей.



Обратившись к «Тристану и Изольде», Дамскер решила взглянуть на любовь как на погружение человека в себя, в свои страхи и поиск пути их преодоления. Главная причина метаний героев в её версии — их неумение управлять судьбой.



«Lockdown» показывают в рамках проекта «Чтения со смыслом». Так называется цикл вечеров с постановками пьес, когда актёры уже известные работают с совсем молодыми.



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Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

