Фонтан «Грот» на Пулковском шоссе получил «добро» на реставрацию

«Очень приятно осознавать, что еще один из прекрасных монументов русской декоративно-парковой архитектуры начала XIX века вернет себе первозданный облик. Мы выдали разрешительную документацию для работ по сохранению объекта культурного наследия фонтан «Грот» рядом с Пулковской обсерваторией», — написал он.



Чиновник добавил, что работы должны быть выполнены до 30 августа 2023 года.



В июле Музей городской скульптуры, который выступает заказчиком реставрации, подвел итоги конкурса на выбор подрядчика. Победителем, с которым, согласно данным СПАРК, был заключен контракт, стало ЗАО «Реставрационный, научный, проектный центр «Специалист». Эта компания в течение последних лет выполняет работы по заказу нескольких музеев, в том числе: городской скульптуры, «Царского Села», «Петергофа», а также Ленобластной дирекции по сохранению объектов культурного наследия и областного музейного агентства.

