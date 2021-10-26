FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +9
70.13р81.74р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Фонтан «Грот» на Пулковском шоссе получил «добро» на реставрацию

ГАТИ выдала разрешение на проведение работ по сохранению памятника — фонтана «Грот», который украшает Пулковское шоссе и примыкает к кладбищу Пулковской обсерватории. Об этом 26 октября на своей странице во «ВКонтакте» рассказал глава ГАТИ Олег Зотов. Позднее информация вышла в виде официального пресс-релиза.

0
Печать

«Очень приятно осознавать, что еще один из прекрасных монументов русской декоративно-парковой архитектуры начала XIX века вернет себе первозданный облик. Мы выдали разрешительную документацию для работ по сохранению объекта культурного наследия фонтан «Грот» рядом с Пулковской обсерваторией», — написал он.

Чиновник добавил, что работы должны быть выполнены до 30 августа 2023 года.

В июле Музей городской скульптуры, который выступает заказчиком реставрации, подвел итоги конкурса на выбор подрядчика. Победителем, с которым, согласно данным СПАРК, был заключен контракт, стало ЗАО «Реставрационный, научный, проектный центр «Специалист». Эта компания в течение последних лет выполняет работы по заказу нескольких музеев, в том числе: городской скульптуры, «Царского Села», «Петергофа», а также Ленобластной дирекции по сохранению объектов культурного наследия и областного музейного агентства.

Отреставрировать фонтан «Грот» компания взялась за 18 млн рублей.

«Грот» — это памятник федерального значения и входит в состав Пулковской обсерватории. Он был возведен в 1807 году в период царствования Александра I, после открытия родников на северном склоне Пулковской горы. Изначально планировалось соорудить для путников, следующих из Петербурга в Царское село, пять фонтанов с питьевыми чашами для лошадей. Фонтан «Грот» спроектировал архитектор Воронихин, остальные четыре — Тома-де-Томон. Конструкции возводили с 1807 по 1809 год.

Вход в грот украшали скульптуры львов из пудостского камня (после реставрации в 70-е годы они хранятся в Музее городской скульптуры), из этого же материала сделан и сам грот, углубленный в горе. Стена над чашей в глубине была декорирована максароном «Посейдон», изо рта которого вода стекала в чашу.

Во времена Великой Отечественной войны фонтан был действующим, а павильон приспособлен под перевязочный пункт. «Грот» в те времена сильно пострадал. Последняя реставрация памятника проходила в 1977–1980 годах, тогда же появилась ограждающая решетка.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний